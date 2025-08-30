Publicidad

Clasificación general de la Vuelta a España, tras la etapa 8: Egan Bernal, firme en el top-10

La octava jornada dejó como ganador al belga Jasper Philipsen, quien se impuso al esprint en Zaragoza. No hubo mayores novedades con Egan Bernal y los favoritos.