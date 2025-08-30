Clasificación general de la Vuelta a España, tras la etapa 8: Egan Bernal, firme en el top-10

Este sábado 30 de agosto, la etapa 8 de la Vuelta a España 2025 dejó como ganador al belga Jasper Philipsen (Alpecin Deceuninck), quien fue el más veloz en la llegada a Zaragoza. El noruego Torstein Traeen (Bahrain Victorious) sostuvo el liderato mientras que el colombiano Egan Bernal (INEOS Grenadiers) se mantuvo dentro de los 10 mejores de la carrera.

La jornada tuvo una fuga que perduró con tres corredores por varios kilómetros, sin embargo, sobre el final les dieron cacería y todo se definió al esprint. Traeen, Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), Egan Bernal y los demás favoritos se cuidaron muy bien de cualquier novedad y cruzaron la meta sin problemas.

Los corredores tomaron la salida sobre las 6:50 a.m. (hora Colombia) en la localidad de Monzón Templario. Los 154 kilómetros totalmente llanos se antojaron para una fuga y fueron tres los corredores que lo consiguieron: Joan Bou (Caja Rural), Sergio Samitier (Cofidis) y José Luis Faura (Burgos BH).

El primer corte fue de apenas 10 segundos, pero aceleraron a tope y se pusieron con casi cinco minutos de ventaja. Si bien la fracción no tuvo mayores problemas, sí se presentaron retiros antes y durante el trazado. Luca Vergallito (Alpecin Deceuninck) y Eric Fagúndez (Burgos BH) abandonaron la carrera por un virus estomacal que está atacando al pelotón.

El trazado apenas tuvo para sumar un esprint intermedio (Peñaflor) en el que puntuó Samitier. La aventura de los escapados culminó a falta de 16 kilómetros luego de un arduo trabajo de los equipos interesados en buscar la victoria a pura velocidad.

El lote ingresó a Zaragoza, los esprinters fueron lanzados y el mejor de todos fue Jasper Philipsen, quien le ganó en la línea de meta a Elia Viviani (Lotto) e Ethan Vernon (Israel Premier Tech).

Jasper Philipsen, ganador de la etapa 8 de la Vuelta a España 2025. afp.

Clasificación general de la Vuelta a España, tras la etapa 8

1. Torstein Træen (Bahrain Victorious) - 25h 18' 02''

2. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) - a 2' 33''

3. Joao Almeida (UAE Team Emirates XRG) - a 2' 41''

4. Giulio Ciccone (Lidl Trek) - a 2' 42''

5. Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team) - a 2' 47''

6. Matteo Jorgenson (Team Visma Lease a Bike) - a 2' 49''

7. Jai Hindley (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 2' 53''

8. Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 2' 53''

9. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) - a 2' 55''

10. Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale Team) - a 2' 58''