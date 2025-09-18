Síguenos en::
Tendencias:
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Dávinson Sánchez y una noche para el 'olvido' en Champions League; autogol y caída 5-1

Dávinson Sánchez y una noche para el 'olvido' en Champions League; autogol y caída 5-1

Con un autogol del central colombiano, Galatasaray perdió por goleada frente al Eintracht Frankfurt, en la primera jornada de la Champions League; esto, en Alemania.

Por: EFE
Actualizado: 18 de sept, 2025
Comparta en:
Editado por: Gol Caracol
Dávinson Sánchez en duelo con Galatasaray, por la Champions League.
Dávinson Sánchez en duelo con Galatasaray, por la Champions League.
Foto: Getty Images.

Publicidad

Publicidad

Publicidad