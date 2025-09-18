Síguenos en::
Tendencias:
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / James Rodríguez es noticia de último minuto en el Club León; hinchas 'estallaron'

James Rodríguez es noticia de último minuto en el Club León; hinchas 'estallaron'

El colombiano es tema noticioso en territorio 'manito', por situación que ya pone a pensar a Eduardo Berizzo y todo el equipo 'esmeralda'.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 18 de sept, 2025
Comparta en:
James Rodríguez, mediocampista colombiano del Club León, en un partido de la Liga MX
James Rodríguez, mediocampista colombiano del Club León, en un partido de la Liga MX
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad