James Rodríguez es noticia de último minuto en el Club León; hinchas 'estallaron'

James Rodríguez nuevamente es tema noticioso en territorio ‘manito’ y no especialmente por sus actuaciones dentro del terreno de juego; más bien por un 'dolor de cabeza' que lo volvió a aquejar.

Y es que, de un tiempo para acá, pese al buen rendimiento del ‘10’ y sus lúcidas actuaciones tanto en Selección Colombia, como en el club; los problemas físicos han permeado al cucuteño a tal punto de alejarlo de los terrenos de juego.

Y, parece ser, que tras su participación en el combinado ‘tricolor’, ahora James nuevamente tiene unas molestias que no le permitirían estar presente con el Club León, de cara al duelo frente a Tijuana en Liga, este viernes 19 de septiembre.

🚨 JAMES LESIONADO | Por segunda vez en el torneo una molestia muscular separa a @jamesdrodriguez de la actividad y no viajará con el Club León a Tijuana, de acuerdo a @PacoMontesLA. 🤕



El plantel esmeralda está por salir a la frontera sin el 10 colombiano, que se perderá su… pic.twitter.com/ADayBHCjsP — Territorio Esmeralda (@Terr_Esmeralda) September 18, 2025

“JAMES LESIONADO. Por segunda vez en el torneo una molestia muscular separa a James Rodríguez de la actividad y no viajará con el Club León a Tijuana, de acuerdo a Paco Montes”, citó hace un par de minutos la cuenta ‘Territorio Esmeralda’, confirmando la lamentable noticia, que desde ya cambia todos los planes de Eduardo Berizzo y todo su cuerpo técnico.

Y es que, así como lo comentó la cuenta anteriormente mencionada, el ‘cafetero’ no logró ni siquiera terminar la práctica de este jueves, en la que se diagnosticó su problema físico, que no tiene tiempo determinado de recuperación. No obstante, por lo pronto, lo único confirmado sería la ausencia del ‘10’ contra los ‘Xolos’.

“El plantel esmeralda está por salir a la frontera sin el 10 colombiano, que se perderá su tercer partido del actual torneo. James no pudo entrenar con el equipo y veremos si puede tener minutos para el juego del martes contra Mazatlán. ¡RECUPÉRATE PRONTO CAPI!”, concluyó la cuenta partidaria del conjunto ‘esmeralda’.



¡Hinchas ‘estallaron’ contra James!

Aunque muchos le desearon pronta recuperación, en redes otros se ‘despacharon’ en contra del ‘10’, pidiendo su salida por las constantes lesiones y poco protagonismo en el conjunto ‘fiera’.

"Y la gente pide renovación…”, “qué bueno que ese jugador ya no juegue, QUE SE LARGUE”, y “hay con quién suplirlo, tampoco dramaticen”, fueron algunos de los comentarios de hinchas, que no quedaron muy contentos con la baja del cucuteño para el enfrentamiento contra Tijuana.

Sin embargo, otros aficionados ‘esmeraldas’ sí le enviaron emotivas palabras al ‘10’ de la Selección Colombia, deseándole una pronta recuperación, para que regrese mucho mejor al tramo final del Torneo Apertura.

James Rodríguez en acción de juego con León Foto: X de @clubleonfc

“Pues le viene bien a James, la verdad ir de visita a Tijuana en ese terreno es peligroso para cualquier jugador; más bien hay que rezar para que ninguno se vaya a lesionar mañana (viernes)”, “pronta recuperación James hizo un gran esfuerzo con la selección y el Club León, él lo da todo, solo les deseo lo mejor con toda, partido a partido” y “ustedes ya saben que esa cancha de Tijuana ha lesionado jugadores del León cada que la visitan”, citaron algunos usuarios en ‘X’.

