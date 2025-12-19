“Sebastián Valencia es un jugador que ataca mucho, Millonarios se llevó un buen futbolista”

Millonarios sigue moviéndose en el mercado de fichajes, a la par de la pretemporada que está adelantando desde hace varias semanas, luego del fracaso de la Liga BetPlay 2025-II, en la que no clasificó a los cuadrangulares finales. Por eso, tras la confirmación de Carlos Darwin Quintero y Mateo García, se les unió Sebastián Valencia, quien viene a dar un salto de calidad más a la plantilla.

Por eso, y tras el presentación del lateral izquierdo antioqueño, este viernes 19 de diciembre, en Gol Caracol hablamos con alguien que lo conoce por su reciente y destacado paso por Fortaleza. Se trata de Iván 'Champeta' Velásquez, asistente técnico de Sebastián Oliveros en el equipo de los 'amix'.

A pesar de sus 29 años, se espera que Sebastián Valencia de un salto de calidad en su posición, donde actualmente están también dos experimentados como Nicolás Giraldo, y el habitual titular, Danovis Banguero, quien renovó su contrato, pero tendrá que luchar por mantenerlo.

¿Cómo calificar en lo futbolístico a Sebastián Valencia?



"Es un jugador muy relevante, por su técnica, por su inteligencia de juego, por su fase ofensiva, sé que es un jugador que aporta mucho en ofensiva a cualquier equipo. Tiene esa característica de un jugador que va por dentro, va por fuera, que toma decisiones va ligado a su técnica y a lo que el puede lograr con ella. Es un futbolista muy importante en su juego".

Qué le puede ofrecer a Millonarios?

"Le puede ofrecer, yo siento que profundidad, amplitud, ese juego que tiene en pelota quieta, es una de las fortalezas de él, por la pegada que tiene y Millonarios se puede favorecer. Mucho ataque por esa banda izquierda, es un jugador muy relevante en eso".

Sebastián Valencia, nuevo jugador de Millonarios Foto: X/@MillosFCoficial

Jugar en un grande, ¿cómo lo puede asumir?

"Es un muchacho que tiene mucha hambre de triunfo a pesar de su edad, tiene deseos de poder crecer o seguir creciendo en su carrera, lo merece, lo que le está pasando por su perseverancia, por su calidad técnica, por su don de gente. Es muy de la gente, del grupo, y ojalá no le pese, no creo que le vaya a pasar, porque tiene mucho carácter y personalidad. Millonarios se lleva un buen jugador y una buena persona".