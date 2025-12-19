Miguel Ángel Borja, advertido por astrólogo de Boca Juniors; tiene todo en contra

Miguel Ángel Borja suena en Argentina para ser nuevo refuerzo de Boca Juniors, lo que no para de hacer ruido en Argentina, donde no es usual que un jugador pase de uno de los clubes más grandes de ese país a su clásico rival.

El ‘cafetero’ hizo 62 goles en River Plate, de donde salió por vencimiento de contrato luego de que su entrenador, Marcelo ‘Muñeco’ Gallardo, le bajara el pulgar y lo tuviera prácticamente borrado.

En consecuencia, el propio Borja declaró que no le cerraba las puertas a Boca, motivo por el que el elenco ‘azul y oro’ empezó negociaciones para poderlo fichar.

Bajo esa luz, en ‘Blog deportivo’, programa de Blu Radio, le consultaron al argentino Giorgio Armas, conocido como el astrólogo de Boca, sobre cómo le podría ir al ariete cordobés en la escuadra a ‘xeneize’, frente a lo cual el experto no le auguró un buen futuro.



Mal presagio para Miguel Ángel Borja en Boca Juniors, según astrólogo

Armas, que en el pasado ha acertado vaticinando recientes títulos de Atlético Nacional, manifestó que no es conveniente que el colombiano pasé a la otra orilla.



“Si Borja llega a Boca no va a ser un jugador trascendente, importante, porque Borja es elemento de aire y Boca es de fuego”, explicó inicialmente.

Y argumentó que el ‘cafetero’ extenderá la racha negativa que arrastra desde su anterior club: “Va a ser una secuela de River, una lucha constante, no solamente por los goles, él esta halando una lucha interna desde River y la cosa no va a estar muy bien de forma interna”.

Finalmente, le recomendó buscar una escuadra que se acomode mejor a sus posibilidades: “Boca no es para él. No hay que esperar mucho de Borja en Boca, pero no porque sea mala persona, sino por los astros, necesita un equipo de aire para darle estabilidad”.

Entre tanto, Armas también dijo que James Rodríguez podría llegar en mala forma al Mundial 2026 y que la Selección Colombia podría desempeñar un buen papel en la Copa del Mundo siempre y cuando ensaye "penaltis".