DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
CARACOL SPORTS + DITU

Colombianos en el exterior  / Linda Caicedo, la 'reina' de Europa; está imparable con Real Madrid femenino, en Champions

Linda Caicedo, la 'reina' de Europa; está imparable con Real Madrid femenino, en Champions

La colombiana volvió a 'brillar' en el ámbito internacional, este jueves, anotando un golazo con las 'merengues' y liderando un 'triunfazo' por la Liga de Campeones frente a Frankfurt.

Por: EFE
Actualizado: 18 de sept, 2025
Editado por: Gol Caracol
Linda Caicedo festejando anotación con el Real Madrid femenino.
Linda Caicedo festejando anotación con el Real Madrid femenino.
Foto: X de @realmadridfem.

