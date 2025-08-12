Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
FALCAO GARCÍA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Cruda revelación sobre Juan Guillermo Cuadrado: "Ha estado mal asesorado; fue terco y se equivocó"
Exclusivo

Cruda revelación sobre Juan Guillermo Cuadrado: "Ha estado mal asesorado; fue terco y se equivocó"

Una de las personas cercadas en la vida de Juan Guillermo Cuadrado reveló cuál, según él, ha sido una de las decisiones más equivocadas que el jugador ha tomado en los últimos años de su carrera.