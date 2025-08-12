Cruda revelación sobre Juan Guillermo Cuadrado: "Ha estado mal asesorado; fue terco y se equivocó"

Tras ser oficializado como nuevo jugador del Pisa de Italia, Juan Guillermo Cuadrado afrontará una nueva etapa en su carrera en el país donde ya dejó huella. A propósito de este presente, uno de los hombres clave en su formación habló sobre su evolución y decisiones recientes.

Se trata de Nelson Gallego, el entrenador que formó al ‘panita’ desde sus inicios y fue una figura fundamental en su desarrollo futbolístico. Gallego no solo lo ayudó a potenciar su talento, sino que también fue un consejero clave en los primeros pasos de su carrera, lo que hoy lo convierte en uno de los jugadores más importantes en la historia de la Selección Colombia.

Por ello, en charla exclusiva con Gol Caracol, Nelson opinó sobre el porqué cree que Juan Guillermo eligió al Pisa como su nuevo equipo: "Está buscando la posibilidad de estar en un equipo donde tenga la oportunidad de jugar continuamente, de ser titular indiscutido, sigue pensando en que puede llegar a la Selección Colombia, y la única manera en la que puede llegar es siendo titular, actuando y teniendo buenas presentaciones", inició diciendo.

"Él conoce más el futbol italiano, está enamorado del país, lleva casi 12 años allá. Tenía ofertas de Argentina, Brasil pero prefirió quedarse en Italia. Juan se considera referente en la Selección, y que con continuidad en el trabajo podría estar en el radar del entrenador (Néstor Lorenzo) y tener la posibilidad de ir al Mundial por última vez".

Además, opinó del porqué al 'panita' le ha costado salir de las lesiones desde su salida de la Juventus “Él sí se ha cuidado, es muy profesional, pero ha estado mal asesorado en ese aspecto. En Europa, el tema médico y de fisioterapia se maneja de otra manera, con mucha más precisión. Hubo gente que quiso ayudarlo en su recuperación, pero él fue terco y se equivocó ahí. No contó con las personas idóneas para tratarlo, y no tomó las mejores decisiones. Cuando estás en un nivel tan alto, hay jugadores que invierten en su cuidado físico, se rodean de profesionales que los mantienen en forma… y Juan Guillermo no lo hizo.”

Juan Guillermo Cuadrado fue confirmado como nuevo jugador del Pisa. Instagram oficial del Pisa

- ¿Qué equipo en Colombia encajaría con el juego de Juan Guillermo Cuadrado?

"Juan Guillermo en Colombia puede jugar en cualquier equipo. Es un jugador que puede jugar de lateral, de volante, tiene muchas posibilidades por todo lo que se forjó como jugador. Es un jugador técnicamente bien dotado".

- ¿Ve a Juan Guillermo en Arabia Saudita o Estados Unidos?

"Me parece que hay una posibilidad muy grande, porque aún no ha quemado todos sus cartuchos. Eso suele hacerse en Arabia o en la MLS, y él tiene todas las condiciones para cerrar su carrera allá".

¿Por qué banda podría ayudar Cuadrado en el presente de la Selección Colombia?

"Yo lo veo como volante, en caso donde pueda ayudar a (Richard) Ríos, o que juegue como '8 o que sea de ida y vuelta, que pueda hacer ayudar con gol, de hacer relevo, ahí puede jugar en la Selección Colombia", concluyó Nelson Gallego.