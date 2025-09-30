De James Rodríguez hablan en Brasil; nuevo y despectivo apodo que le pusieron

James Rodríguez dejó de jugar en Sao Paulo hace un buen tiempo, pero en Brasil se escucharon palabras sobre el colombiano que hoy en día milita en el León mexicano. ¿A que se debió? En territorio de la samba se refirieron al presente del 'tricolor paulista' y a una de sus estrellas que no ha logrado brillar, tal cual le sucedió a nuestro '10'. Hubo hasta un despectivo apodo.

Recordemos que el cucuteño llegó en 2023 con cartel de estrella al Brasileirao; sin embargo, no logró demostrar su potencial en Sao Paulo, y así tal cual le sucede a Óscar, quien ha pasado mayor parte de su estadía lesionado. Esta situación con el centrocampista brasileño generó el debate, al punto de que Luís Antonio Correa da Costa, conocido popularmente como Müller, los comparó a ambos. Su conclusión fue que Rodríguez Rubio llegó como el “salvador de la nación”, pero terminó siendo una decepción: ¿sucederá lo mismo con el exChelsea?

"(Oscar) ni siquiera debería haber venido. Gana dos millones de reales al mes trabajando en el departamento médico. No juega. ¿Cuál es la diferencia entre él y James Rodríguez? James estaba disponible. Fue el entrenador quien no lo utilizó... (Oscar) parece un jugador de cristal. Cualquier cosa le perjudica", precisó Müller, en el programa 'Gazeta Esportiva', de 'TV Gazeta'.

James Rodríguez, en Sao Paulo. AFP

Y es que el volante brasileño, de 34 años, fue el fichaje más caro del Sao Paulo para esta campaña; no obstante, son pocos los compromisos que ha disputado y ha pasado más tiempo en el departamento médico.

Todas estas reflexiones llegaron porque el 'tricolor paulista' quedó eliminado de la Copa Libertadores en los cuartos de final a manos de Liga de Quito y en el Brasileirao su rendimiento no ha sido el más óptimo, perdiendo recientemente con el Ceará, ocupando la séptima posición en la tabla general con 35 puntos tras 25 jornadas disputadas, muy lejos de Flamengo que lidera el certamen local.