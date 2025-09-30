A qué hora juega HOY Richard Ríos con Benfica vs. Chelsea por la Champions League

Enzo Maresca afirma que no hay "motivos para entrar en pánico" por la pequeña mala racha del Chelsea, destacando el impacto de una serie de tarjetas rojas mientras se prepara para recibir de nuevo a José Mourinho con Benfica en Stamford Bridge. En las 'águilas' milita el volante colombiano, Richard Ríos.

Los 'blues', que reciben al Benfica en la Champions League este martes, comenzaron la temporada con buen pie tras ganar el Mundial de Clubes en julio. Sin embargo, han perdido tres de sus últimos cuatro partidos en todas las competiciones y necesitan urgentemente una victoria contra el equipo portugués en Stamford Bridge el martes para arrancar su campaña europea.

Maresca sabe que el Chelsea tendrá que poner fin a sus problemas disciplinarios después de que su equipo se quedara con 10 hombres en sus derrotas en la Premier League ante el Manchester United y el Brighton. También perdieron su primer partido de la Champions League contra el Bayern de Múnich.

Pero Maresca, en su segunda temporada en Stamford Bridge, se mostró tranquilo ante la mala racha en la rueda de prensa previa al partido del lunes. El italiano señaló que en cuatro de sus últimas cinco derrotas, el Chelsea ha tenido un jugador expulsado.

Maresca admitió que podría haber tomado mejores decisiones para afrontar las expulsiones contra el United y el Brighton. Pero dijo que el único partido que su equipo había perdido con 11 jugadores en el campo fue la derrota por 3-1 ante el campeón alemán, el Bayern, a principios de este mes. "Para mí, personalmente, no hay ninguna razón para crear pánico, sabiendo que el fútbol, ustedes lo saben mejor que yo, es un mundo de locos", dijo.

"Si pierdes cinco partidos en seis meses y necesitas defenderte, significa que el mundo está loco. No creo que debamos defendernos en este momento porque la realidad es que tengo muy buenas sensaciones con la plantilla que tenemos", agregó.

Richard Ríos, mediocampista colombiano del Benfica, en un partido de la Champions League Getty Images

A qué hora juega HOY Richard Ríos con Benfica vs Chelsea por Champions League

El encuentro entre Chelsea y Benfica en Stamford Bridge está programado para las 2:00 p.m. (hora de Colombia), y se podrá observar por la señal de ESPN 2 y Disney+. Además, en este portal podrán seguir el minuto a minuto, los goles, las polémicas y demás hechos del juego.



Técnico del Chelsea opina sobre José Mourinho

Maresca dijo que sería un "absoluto honor" enfrentarse a Mourinho en Stamford Bridge. El portugués, de 62 años, fue nombrado nuevo entrenador del Benfica a principios de este mes, apenas unas semanas después de ser despedido por el Fenerbahçe turco. Mourinho ganó tres títulos de la Premier League y otros títulos durante sus dos etapas con el Chelsea, ayudando a transformar al club en una potencia ganadora de trofeos.

Moisés Caicedo, Andrey Santos y João Pedro sufrieron lesiones durante la derrota del sábado ante el Brighton y serán evaluados antes del partido contra el Benfica.