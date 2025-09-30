Síguenos en::
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / A qué hora juega HOY Richard Ríos con Benfica vs. Chelsea por la Champions League

A qué hora juega HOY Richard Ríos con Benfica vs. Chelsea por la Champions League

Este martes, Richard Ríos visitará Stamford Bridge cuando su equipo, el Benfica, enfrente al Chelsea por la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League. ¡Prográmese con el juego!

Por: AFP
Actualizado: 30 de sept, 2025
Richard Ríos jugará hoy contra Chelsea
Richard Ríos jugará hoy contra Chelsea
Foto: Benfica.

