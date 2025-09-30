¿Jürgen Klopp volverá a dirigir algún día? Su respuesta dejó atónitos a todos

El exentrenador y actual director de fútbol de Red Bull, Jürgen Klopp, afirmó que no echa de menos los banquillos desde que dejó el Liverpool en 2024, aunque reconoció que en la vida "nunca se sabe" al hablar sobre una posible vuelta.

"Lo que pienso es en no volver, pero nunca se sabe. Tengo 58 años, si volviera a empezar a los 65 todos me dirán que dije que no iba a volver. Les diría que aquello lo dije porque lo pensaba al 100% en ese momento. Pero, realmente, creo que no me pierdo nada estando sin entrenar", expresó el timonel en una entrevista con 'The Athletic'.

Jürgen Klopp en el radar del Real Madrid para reemplazar a Carlo Ancelotti AFP

Publicidad

"Desde que dejé el Liverpool no sabía ni cuándo empezaban los partidos. He hecho deporte, disfrutado de la vida, paso tiempo con mis nietos, cosas completamente normales", añadió el alemán en la charla con el medio anteriormente citado en la que reconoció que en 25 años apenas había ido al cine en cuatro ocasiones y que asistió solo a dos bodas, una de ellas la suya.

Jürgen Klopp, que en 2024 puso fin a su etapa en Anfield tras nueve años en los que conquistó todos los títulos posibles incluyendo la Premier League y la Liga de Campeones, recordó sus derrotas en las finales europeas como parte de su aprendizaje.

Publicidad

"Perdí más finales de Champions League -dos con el Liverpool y una con el Borussia Dortmund- que la mayoría de la gente. Sé cómo es perder y que la vida siga. Nunca tuve tiempo de hablarlo con la gente porque enseguida venía el siguiente partido. Ahora, si alguien me preguntan por algo, creo que soy el libro más abierto que conozco", señaló Klopp.

El técnico alemán criticó la saturación del calendario: "No hay descanso para los mejores jugadores del mundo. La FIFA se olvida de ellos; nadie piensa en su bienestar", sentenció.