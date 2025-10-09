De James Rodríguez no se dice la última palabra en León; ¿el DT Ambriz le bajó el pulgar?

Se vienen horas claves en lo que respecta al Club León, de cara a lo que será el proyecto deportivo del próximo año, pues, teniendo en cuenta que la continuidad de James Rodríguez está en ‘veremos’, el tema del momento en Guanajuato pasa por lo que sucederá con el ‘10’.

Y es que, con el entrenador Ignacio Ambriz recién llegado al banquillo ‘esmeralda’, más crecen las dudas sobre la incertidumbre que hay de cara al futuro del club en el 2026.

Ahora, independiente a que el nuevo entrenador del Club León sea el menos indicado para hablar sobre James y su continuidad, teniendo en cuenta que hasta ahora solo ha dirigido un partido y está recién llegado al equipo; para la prensa local es indispensable conocer la opinión y sensaciones que tiene con el ‘10’ y su posible renovación.

Ante esto, Ambriz fue contundente, dejando claro que, aunque no sabe qué pasará al respecto, sí que le gustaría tener a James para 2026 y, en caso de que sea necesario, ajustaría todo el esquema solo para mantener en cancha al cucuteño.



🗣 “Si a mi me preguntan (si James debe quedarse), pues mucho mejor para mí, ya veré cómo armamos al equipo, cómo hacemos para sacarle el mejor provecho”, dijo en @En_ConLaFiera.#SoyFiera pic.twitter.com/xu2dU1HgYX — Soy Fiera (@soyfieramx) October 9, 2025

“Si a mí me preguntan (si James debe quedarse), pues mucho mejor para mí, ya veré cómo armamos al equipo, cómo hacemos para sacarle el mejor provecho”, citó el entrenador ‘esmeralda’, en una entrevista para ‘En Línea Con La Fiera’; medio con el que habló, dando sus impresiones y opiniones respecto al tema del ‘10’ colombiano.



James Rodríguez, ¿se queda o se va?

En el diario ‘Record’, de México, dieron reveladora noticia hace unos días sobre lo que sería el futuro del colombiano, quien no continuaría en el conjunto de Guanajuato y, es más, en la interna del equipo ya lo sabrían.

"Ignacio Ambriz (DT de León) dijo que James se va a divertir en León, la verdad es que ninguno ha dicho que se va a quedar. Lo que me dicen es que no se va a quedar y Ambriz va a terminar el torneo con lo que tiene y, para el año siguiente, habrá cambio de proyecto, en donde el colombiano no está presente. James Rodríguez tiene 34 años, entonces no es tan viejo y es titular con la Selección Colombia y necesita un equipo para jugar, pensando en la cita orbital", citaron en dicho medio.

Sumado a eso, en el portal anteriormente mencionado también revelaron los lugares a los que podría recalar el cucuteño, que en diciembre termina contrato con el Club León.

Ignacio Ambriz en su primer contacto con James Rodríguez. Foto: Club León.

"Lo de Medio Oriente, como un tema de mucha plata, podría ser una oferta.¿James Rodríguez tiene un lugar en la MLS? Allá, no aceptan jugadores que no sean competitivos y cuya edad sea alta.Veremos si León hace el esfuerzo, pero todo indica que no va a renovar”, sentenció el diario ‘Récord’.

