DT de Equidad tuvo cruce con 2 periodistas antes de irse; enrostró sus ”11 puntos”

Diego Merino dejó a Equidad en el puesto 20 de la primera división colombiana luego de 14 fechas en las que acumuló 2 triunfos, 5 empates, 7 derrotas para un total de 11 puntos de 42 posibles.

Su plantel fue el del ataque más débil del torneo con 7 anotaciones a favor y 19 en contra, siendo el de la peor diferencia de goles del certamen con -12, registros que hicieron insostenible su continuidad.

Sin embargo, la antesala de su partida estuvo llena de polémicas con algunos reporteros con los que se cruzó en la rueda de prensa posterior a la derrota 0-1 en condición de local frente a Once Caldas, comparecencia en la que paradójicamente sacó a relucir las unidades obtenidas por su plantel.



Ex DT de Equidad enrostró sus "11 puntos" en cruce con periodistas

El primer corresponsal con el que entró al contrapunteo se llama Daniel Estaban Reyes, que dijo hablar en “representación de la hinchada” y le reprochó al técnico su floja campaña de la siguiente manera:

“’Profe’ Merino, ¿y ahora, qué? Antes era el tema de la juventud, del rival, del hombre de más o de menos… ¿Qué pasa, qué explicación concreta puede dar de 7 fechas sin victorias, juegos con al menos un expulsado? Ante Once Caldas hubo un jugador más durante 65 minutos y no se vio el aprovechamiento. ¿Qué pasa, una excusa más, una justificación más, o realmente vamos a ver un ejercicio autocrítico frente a lo que está pasando?".



Frente a retahíla, Merino debatió: “No estoy de acuerdo con tu pregunta. Más que una pregunta, es un análisis el que has hecho. No me estás preguntando nada. Estás analizando la situación. Lo respeto, lo comparto. Excusas y justificaciones no hemos puesto nunca”.

Pero ahí no paró todo, ya que acto seguido un informador llamado Mateo Rivera entró en la misma tónica y reclamó: “En el semestre pasado Equidad quedó último con 10 puntos y en este semestre es último.... ¿Qué se viene para el ‘profe’ Merino?, la hinchada quiere saber”.

Dicha intervención dio pie para que Merino sacara a relucir su campaña: “Se te ha olvidado decir que ahora tenemos más puntos. Dices que en el semestre anterior se hicieron 10 puntos y no te he escuchado decir que en este semestre tenemos 11 puntos ¿Es correcto?”.

En video, los cruces del DT (desde el minuto 3:12):

Lo cierto es que el timonel no dijo si se iría por su propia cuenta, aunque reconoció que su “proyecto” no estaba funcionando: “Es un semestre de ensayo y error, de diagnóstico y desgraciadamente el trabajo está, pero estamos cortos y no nos está dando. Estoy tranquilo, tratamos de mejorar”.

Al día siguiente, se informó de su salida, por lo que Equidad tendrá a Diego Gómez como entrenador interino en su próxima contienda, el sábado 11 de octubre de visitante contra América de Cali en la fecha 15 de la Liga Betplay.