Síguenos en::
Tendencias:
MURIÓ MIGUEL RUSSO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / DT de Equidad tuvo cruce con 2 periodistas antes de irse; enrostró sus ”11 puntos”

DT de Equidad tuvo cruce con 2 periodistas antes de irse; enrostró sus ”11 puntos”

Se tata del español Diego Merino, que salió de la dirección técnica del equipo ‘asegurador’ de Bogotá debido a su último lugar en la tabla de posiciones de la Liga Betplay.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 9 de oct, 2025
Comparta en:
Diego Merino, extécnico de Equidad, se cruzó con periodistas antes de irse.jpg
Diego Merino, ex DT de Equidad, calentó ánimos antes de irse.
Pantallazo, Dimayor

Publicidad

Publicidad

Publicidad