De James Rodríguez siguen hablando en Brasil y señalan que hubo “cosas personales”

James Rodríguez ya se desvinculó del Sao Paulo pero su nombre no deja de ser tema de debate, de preguntas y análisis en Brasil, en especial entre jugadores del cuadro ‘tricolor’ o leyendas que han tenido gran recordación allí.

Hace algunos días tuvo eco las declaraciones del excompañero del colombiano, el también reconocido atacante Lucas Moura, quien destacó que el cucuteño fue una gran persona, pero tuvo algunos errores como el de no ir a acompañar en la final de la Supercopa de Brasil, tras no ser convocado.

Pero esta vez, el que tuvo unas cortas pero concretas palabras sobre James Rodríguez fue el uruguayo Diego Lugano, quien en su etapa como futbolista profesional tuvo un destacado paso y se convirtió en ídolo de Sao Paulo.

“El firmó contrato, entró su cuerpo, pero no en corazón y alma. Cosas personales”, fueron las declaraciones del ‘charrúa’ en el mismo programa de ‘ESPN Brasil’ en el que estuvo Lucas Moura hace algunos días.

Lo cierto es que aunque se habla aún de James Rodríguez, poco a poco se va cerrando el tema y mucho más tras firmarse la rescisión de contrato entre ambas partes, para que el colombiano pueda quedar libre y buscar nuevo equipo.

¿Dónde jugará James Rodríguez la próxima temporada?

El futuro del cucuteño es incierto por el momento, son más los rumores de equipos en Europa que lo concreto por él, ya que ha sonado para clubes en España, Inglaterra, Portugal e Italia, pero al final no se habla de alguna negociación clara para contratarlo.

Los elencos con los que más ha sido relacionado es con la Lazio, de Italia, el Rayo Vallecano, de España, y hasta el Porto, pero no se han dado avances, ya que su nombre ha sido acercado pero algunos de ellos lo han descartado por su edad y hasta políticas de fichajes.

James Rodríguez, mediocampista colombiano del Sao Paulo, en acción de juego en la Copa Libertadores 2024 Getty Images

A pesar de su brillante Copa América con la Selección Colombia, dando seis asistencias y marcando un gol, no parece un panorama favorable para James Rodríguez, ya que varias ligas europeas comenzarán en los próximos días, pero aún no tiene definido su futuro.