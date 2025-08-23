Jugadora que tocó a Daniela Caracas ahora pegó patada y cortó cara a rival; hay polémica

El club español Barcelona venció 4-3 en penales al equipo de estrellas de la Liga Mexicana de mujeres, tras empatar 2-2 en tiempo regular el viernes en partido de pretemporada jugado en el estadio Universitario de Nuevo León (norte de México). En el duelo se dio una polémica en la que se vio relacionada Mapi León.

Estaba por comenzar el partido cuando ambos equipos y la terna arbitral tuvieron que volver a los vestidores debido a una tormenta eléctrica. El juego comenzó tras un retraso de una hora con 50 minutos, aun bajo una intensa lluvia, pero sin rayos.



Nueva polémica con Mapi León, jugadora del Barcelona

Al minuto 18, Charlyn Corral, delantera estelar de la Liga MX, debió salir del campo con una herida en la cabeza tras un roce accidental con la defensa María León (Mapi León), quien levantó su pierna en una disputa por la pelota y terminó impactando en la cara de la rival.

Este es un nuevo acto polémico de la jugadora del Barcelona, quien el pasado 9 de marzo en el clásico catalán contra el Espanyol (equipo de Daniela Caracas), dejó una imagen que captó la transmisión, en la que aparentemente tocaba las partes íntimas de la colombiana, algo que fue un escándalo en el fútbol español.

En aquella oportunidad Mapi León negó que hiciera dicha acción contra Caracas, y que estaba recibiendo críticas injustificadas.

"Dramática imagen de Charlyn Corral. No había necesidad de la segunda patada de Mapi León", escribieron en redes sociales luego de lo sucedido en la noche de viernes en el partido del Barcelona contra las estrellas de la Liga MX femenina.

Dramática imagen de Charlyn Corral.



No había necesidad de la segunda patada de Mapi. ❌ pic.twitter.com/UrbvkSHGDp — Ángel Sánchez (@AngelSG_MX) August 23, 2025

La escuadra mexicana marcó el 1-0 al minuto 28 con un remate de Stephanie Ribeiro dentro del área chica, a pase de la mediocampista sudafricana Sinoxolo Cesane.

En una respuesta instantánea, al 29, el Barcelona encontró el 1-1 con un gol en propia puerta de la defensa jamaicana Deneisha Blackwood ante la presión de la atacante noruega Caroline Graham.

Al 50, la delantera española Claudia Pina estrelló un remate cruzado en el poste derecho de la portería mexicana.

La mediocampista blaugrana Aitana Bonmatí firmó el 2-1 para la escuadra catalana con un disparo de media vuelta en el área al 57.

La mediocampista española Irene Guerrero consiguió el 2-2 para la Liga MX con un tiro cruzado desde fuera del área, al 81.

Con el empate al término del tiempo regular, se definió una escuadra ganadora por tandas de penales.

Alicia Cervantes, Ruth Bravo y Diana García anotaron por la Liga MX; fallaron Carolina Jaramillo (atajado) y Victoria Ceceña (desviado).

Alexia Putellas, Claudia Pina, Marta Torrejón y Aitana Bonmatí acertaron los cobros del Barcelona.

El domingo, el Barcelona tendrá otro partido de preparación en México ante el América.