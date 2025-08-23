Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
DAYRO MORENO
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Jugadora que tocó a Daniela Caracas ahora pegó patada y cortó cara a rival; hay polémica

Jugadora que tocó a Daniela Caracas ahora pegó patada y cortó cara a rival; hay polémica

Se trata de Mapi León, futbolista del Barcelona, quien unos meses atrás tuvo una mala conducta contra la colombiana. Ahora, sumó un nuevo capítulo controversial en su carrera.