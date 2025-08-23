Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
DAYRO MORENO
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Tropezón del Manchester City; derrota dura en casa 0-2 frente al Tottenham

Tropezón del Manchester City; derrota dura en casa 0-2 frente al Tottenham

El equipo de Pep Guardiola sufrió un fuerte traspié en el Etihad Stadium contra el Tottenham. Los 'citizens' no pudieron mostrar un buen fútbol y cayeron de forma justa.

Tottenham celebrando el segundo gol
Tottenham celebrando el segundo gol
AFP
Por: EFE
|
Actualizado: agosto 23, 2025 10:09 a. m.