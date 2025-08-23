Egan Bernal es una estrella en la Vuelta a España: los aficionados se lo hicieron saber

Egan Bernal sueña con tener las tres grandes vueltas en su palmarés. En 2019, se hizo con el Tour de Francia, imponiéndose sobre Geraint Thomas y Steven Kruijswijk, mientras que en la temporada 2021, logró el Giro de Italia, venciendo a Damiano Caruso y Simon Yates. Ahora, en 2025, dice presente en la Vuelta a España, donde fue elegido como el líder del INEOS.

Recordemos que el 'joven maravilla' disputó la ronda ibérica en dos oportunidades. La primera de ellas fue en 2021, cuando finalizó en la sexta posición de la clasificación general, detrás de Primož Roglič, Enric Mas, Jack Haig, Adam Yates y Gino Mäder. Posteriormente, volvió a aparecer en 2023, tras recuperarse de un fuerte accidente, y culminó en el puesto número 55.

Por eso, a donde sea que vaya, Egan Bernal siempre se lleva las miradas y esto quedó evidenciado este sábado 23 de agosto. En Torino-Reggia di Venaria, ciudad donde inició la etapa 1 de La Vuelta, recibió el cariño de los aficionados, quienes enloquecieron con su presencia. Hubo gritos y quienes corearon su nombre, a lo que respondió con un saludo, levantando su mano.

Egan Bernal, líder del INEOS Grenadiers, es uno de los colombianos en Vuelta a España 2025 Twitter de INEOS Grenadiers

Egan Bernal, aclamado por los aficionados en la Vuelta a España

