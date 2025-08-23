Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
DAYRO MORENO
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Ciclismo  / Egan Bernal es una estrella en la Vuelta a España: los aficionados se lo hicieron saber

Egan Bernal es una estrella en la Vuelta a España: los aficionados se lo hicieron saber

Campeón de un Tour de Francia y un Giro de Italia, el ciclista colombiano, Egan Bernal, dio de qué hablar en el inicio de la ronda ibérica y quedó registrado en video.

Egan Bernal, ciclista colombiano y líder del INEOS Grenadiers en la Vuelta a España 2025
Egan Bernal, ciclista colombiano y líder del INEOS Grenadiers en la Vuelta a España 2025
Twitter de INEOS Grenadiers
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: agosto 23, 2025 09:30 a. m.