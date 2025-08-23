Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
DAYRO MORENO
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Confirman el dinero que generará en México la realización del Mundial 2026; monto millonario

Confirman el dinero que generará en México la realización del Mundial 2026; monto millonario

La Federación Mexicana de Fútbol dio a conocer el dinero que espera produzca la Copa Mundial el próximo año en ese país y las cifras son sorprendentes. ¡Vea de cuánto dinero se trata!

Reloj para el inicio del Mundial en México
Reloj para el inicio del Mundial en México
AFP
Por: EFE
|
Actualizado: agosto 23, 2025 09:44 a. m.