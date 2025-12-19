Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / ¿Quién es Sebastián Valencia, el nuevo lateral izquierdo de Millonarios?

¿Quién es Sebastián Valencia, el nuevo lateral izquierdo de Millonarios?

El conjunto 'embajador' lo anunció este viernes como nuevo jugador para los torneos que afrontará en 2026. Llegará a reforzar una zona que era muy pedida por la afición. ¡Descubra de quién se trata!

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 19 de dic, 2025
Comparta en:
Sebastián Valencia, nuevo jugador de Millonarios
Sebastián Valencia, nuevo jugador de Millonarios
Foto: X/@MillosFCoficial

Publicidad

Publicidad

Publicidad