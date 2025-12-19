¿Quién es Sebastián Valencia, el nuevo lateral izquierdo de Millonarios?

Millonarios anunció este viernes a un nuevo jugador para la temporada 2026. El cuadro azul reveló a Sebastián Valencia, lateral izquierdo, como su tercer fichaje para el próximo año. El jugador, que llega procedente de Fortaleza, reforzará la zona en la que están aún Danovis Banguero y Jhoan Hernández, como alternativas, pero que urgía de un recambio de nivel.

El defensor se destacó como uno de los mejores jugadores de los 'amix' en el segundo semestre de la Liga BetPlay 2025-II, por lo que llega al conjunto 'embajador' con un buen nivel para afrontar la Copa Sudamericana, la liga y la copa Betplay con el equipo.

Millonarios dio a conocer por medio de un comunicado la llegada de Valencia. "Millonarios FC informa que, después de cumplir con su proceso de exámenes médicos y documentación, Sebastián Valencia se convirtió en nuevo jugador del equipo. El jugador firmó su contrato por tres años. Valencia, quien se caracteriza por su buen despliegue y versatilidad en el campo, ha tenido paso por equipos como Boyacá Chicó, Leones FC y Fortaleza, club en el que el semestre pasado convirtió cuatro goles y registró tres asistencias. Además, cuenta con experiencia internacional tras su paso por Moca FC. ¡Bienvenido a la familia Embajadora, Sebastián!.

✨ Sebastián Valencia ya viste la camiseta del Embajador. ¡Bienvenido a la Familia Azul! 💪⚽



▶️ ​Encuentra mas detalles de nuestro nuevo lateral izquierdo en https://t.co/uebcls8Vmu pic.twitter.com/UgvXYWmXHs — Millonarios FC (@MillosFCoficial) December 19, 2025

¿Quién es Sebastián Valencia?

El defensor de 29 años, jugó en Boyaca Chico en 2022, con el que disputó tres partidos repartidos en 138 minutos, luego pasó a Moca, equipo de República Dominicana, en el que jugó 36 partidos, con seis goles y una asistencia en su haber, más adelante, en 2024 fichó por Leones, de la segunda división de nuestro país, en el que se desempeñó en 31 encuentros, con un saldo de una anotación.

Ya para este segundo semestre de 2025, Fortaleza lo contrató y allí brilló de gran manera, convirtiéndose en una de las figuras del equipo bogotano en ataque, gracias a sus cuatro tantos y tres pases para gol en los 25 partidos que disputó.

Cabe indicar que el nacido en Medellín, el 3 de julio de 1996, cuenta con una fina técnica, buen cambio de frente y constantemente apoya en ofensiva con sus proyecciones por banda. En sus inicios en el fútbol, también jugó en zona de volantes.

Estadísticas de Sebastián Valencia en Fortaleza SofaScore

La llegada de Valencia al equipo dirigido por Hernán Torres se da luego de que rompiera su cesión con los 'amix', con el que tenía contrato hasta mitad de 2026. Ahora, hará parte de las filas azules hasta 2029, en una clara apuesta del club por los servicios del jugador. Millonarios, con la confirmación de Valencia, suma su tercera contratación oficial. Hace un tiempo, anunció a Carlos Darwin Quintero, delantero exDeportivo Pereira, y Mateo García, volante que venía de Once Caldas.