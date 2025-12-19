Calendario completo de Millonarios para Liga Betplay 2026; empieza y cierra de visitante

Dimayor, ente rector del fútbol profesional colombiano, dio a conocer el calendario de la fase de todos contra todos para la Liga Betplay 2026-I, que iniciará a mediados de enero con 19 jornadas e instancias posteriores entre los 8 primeros con cuartos de final, semifinales y final.

Millonarios arrancará y finalizará en condición de visitante frente a Atlético Bucaramanga y Alianza de Valledupar, respectivamente. Mientras que su primera presentación en estadio El Campín será contra Junior de Barranquilla, actual campeón, en la segunda fecha.

Por otra parte, el elenco ‘embajador’ actuará como local en sus clásicos más importantes, contra Atlético Nacional e Independiente Santa Fe, en las fechas 12 y 16, cada uno. A su vez, al América lo enfrentará en Cali en la jornada 17.

La particularidad del calendario pasa por el duro remate que tendrán los dirigidos por Hernán Torres si se tienen en cuenta las condiciones climáticas de las plazas a las que deberá ir y los rivales de sus últimos 5 partidos.



En la fecha 15, el cuadro azul chocará con Jaguares en Montería, en la 16 tendrá el clásico capitalino con Santa Fe, en la 17 visitará al América, en la 18 recibirá al Tolima (actual subcampeón) y en la 19 finalizará contra Alianza en Valledupar.



Calendario de Millonarios en Liga Betaply 2026-I

Acá, todos los partidos de la escuadra ‘embajadora’ a falta de confirmación de día y hora para cada uno:

⦁ Fecha 1: Bucaramanga vs. Millonarios

⦁ Fecha 2: Millonarios vs. Junior

⦁ Fecha 3: Pasto vs. Millonarios

⦁ Fecha 4: Millonarios vs. Medellín

⦁ Fecha 5: Cali vs. Millonarios

⦁ Fecha 6: Millonarios vs. Águilas

⦁ Fecha 7: Millonarios vs. Llaneros

⦁ Fecha 8: Inter Bogotá vs. Millonarios

⦁ Fecha 9: Millonarios vs. Pereira

⦁ Fecha 10: Millonarios vs. Cúcuta

⦁ Fecha 11: Boyacá Chicó vs. Millonarios

⦁ Fecha 12: Millonarios vs. Nacional

⦁ Fecha 13: Once Caldas vs. Millonarios

⦁ Fecha 14: Millonarios vs. Fortaleza

⦁ Fecha 15: Jaguares vs. Millonarios

⦁ Fecha 16: Millonarios vs. Santa Fe

⦁ Fecha 17: América vs. Millonarios

⦁ Fecha 18: Millonarios vs. Tolima

⦁ Fecha 19: Alianza vs. Millonarios