"Del 'Pibe' Valderrama a James Rodríguez, la MLS se convirtió en destino para estrellas mundiales"

En Estados Unidos hay mucha expectativa durante las últimas horas, referente a lo que será el debut de James Rodríguez con Minnesota United; esto, por la MLS.

Es justo por esta misma razón que en territorio norteamericano ya se habla del ‘10’, a quien lo comparan con Carlos Valderrama, por ser de los principales representantes colombianos en dicho fútbol.

“Puede que el aniversario número diez del club (Minnesota), que se celebra este año, tenga la primera celebración más grande en casa. De Valderrama a James, MLS se convirtió en un destino para estrellas mundiales”, citó en su informe la página oficial de la liga norteamericana, que puntualizó en los dos ‘10’ colombianos, considerados como unas de las principales leyendas del balompié ‘cafetero’.

Y es que, desde el primer momento en el que se rumoró desde la posible llegada del cucuteño a Estados Unidos; el impacto ha sido inmediato por la calidad, talento y todo lo que significa James en el fútbol mundial; además, arribando a este fútbol a tan solo sus 34 años.



James Rodríguez, nuevo jugador de Minnesota United FC, de la MLS, para el 2026 Twitter de Minnesota United FC

No obstante, previo a su debut; James David tiene mucha presión y responsabilidad con Minnesota, que, en este 2026 quiere lograr cosas importantes por sus diez años de historia en la competencia profesional.

“El capitán de la Selección Colombia, que será ahora el '10' de los Loons, trae al equipo algo nuevo, con una zurda que iluminó a un Mundial, jerarquía internacional, liderazgo, veteranía en escenarios grandes como Champions League y Copas del Mundo, también mentalidad ganadora, siendo un futbolista ganador, con títulos en clubes de Colombia, Argentina, Portugal, España, Alemania y Brasil”, citó la MLS en su página oficial, en el informe especial que le hicieron al ‘10’; esto, horas previas a lo que será su debut.



¿En qué equipos de la MLS jugó Carlos Valderrama?

Para el ocaso de su carrera, el ‘Pibe’ tomó trascendental decisión con su futuro, decidiendo arribar a Estados Unidos para convertirse en una de las primeras estrellas de talla mundial, en llegar y darle visibilidad a la MLS.

Su primer equipo fue el Tampa Bay Munity, donde empezó a dar sus primeras lúcidas actuaciones en territorio norteamericano.

Pero este solo sería el inicio de su historia en Estados Unidos, pues de ahí dio el salto rumbo a Miami Fusión; cuadro en el que también jugó varios partidos y se convirtió en pieza fundamental del equipo.

Carlos 'el Pibe' Valderrama, histórico de la Selección Colombia, en un entrenamiento en su época como futbolista profesional AFP

No obstante, antes de colgar los guayos y ponerle fin a su carrera como futbolista, Carlos el ‘Pibe’ Valderrama fichó por Colorado Rapids; conjunto en el que dio sus últimas muestras de calidad en el profesionalismo.