Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Pep Guardiola sobre Real Madrid: "Cuanto más juegues contra los mejores del mundo, más aprendes"

Pep Guardiola sobre Real Madrid: "Cuanto más juegues contra los mejores del mundo, más aprendes"

El sorteo de los octavos de final de la Champions League marcó un nuevo enfrentamiento entre Manchester City y Real Madrid. El DT de los 'ciudadanos' se refirió a este cruce.

Por: EFE
Actualizado: 27 de feb, 2026
Comparta en:
Pep Guardiola, director técnico del Manchester City.
Pep Guardiola, director técnico del Manchester City.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad