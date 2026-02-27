Pep Guardiola sobre Real Madrid: "Cuanto más juegues contra los mejores del mundo, más aprendes"

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, habló del sorteo de la Champions League contra el Real Madrid y dijo que "cuanto más juegas contra los mejores equipos más mejoras".

El técnico español compareció este viernes en rueda de prensa minutos después del sorteo que les emparejó con el Real Madrid en los octavos de final de la competición europea y estuvo poco hablador al ser preguntado por dicho enfrentamiento.

"Cuanto más juegues contra los mejores del mundo, más aprendes, más mejoras y mejor eres en el futuro", dijo en una escueta respuesta el de Sampedor.

Real Madrid y City se han visto las caras en nueve ocasiones en las últimas cinco temporadas y se medirán de nuevo por un puesto en los cuartos de final de la Champions League con el primer duelo disputado en el Santiago Bernabéu el 11 de marzo, y la vuelta, en el Etihad Stadium, el 17 del mismo mes.



Así es el presente de los 'ciudadanos'

Después de la peor temporada desde la llegada de Pep Guardiola, este Manchester City es otro. El equipo inglés ha invertido unos 500 millones desde el pasado enero para revertir su dinámica y ahora es candidato a todo. Se enfrentará al Real Madrid en plena lucha por el póker de títulos y con una cara muy distinta a la del año pasado.

El triunfo de los 'blancos' el año pasado, apoyado por una dramática victoria en el Etihad y un 'hat trick' de Kylian Mbappé en el Santiago Bernabéu sirve de poco esta temporada al Real Madrid, que se medirá a un City prácticamente nuevo.

Pep Guardiola dejó ir en verano a 'vacas sagradas' como Ilkay Gündogan, Kyle Walker, Ederson y Kevin de Bruyne y fichó juventud como Rayan Cherki, Tijjani Reijnders, Rayan Ait-Nouri y James Trafford, además de un Gianluigi Donnarumma cuyos reflejos convencieron al técnico español para dar salida a un Ederson mejor con los pies, pero menos salvador en momentos importantes. Estas incorporaciones, junto a las de Abdukodir Khusanov, Nico González y Omar Marmoush, renovaron la plantilla, le dotaron de hambre y dieron una profundidad con la que volver a luchar por todo tras un año en blanco.

Además, este invierno, para solucionar la crisis de lesiones en defensa ficharon a Marc Guéhi, uno de los mejores centrales de la categoría, y en ataque Antoine Semenyo, un futbolista que desde el inicio ha dado sus frutos con cinco goles en diez partidos.

Y los 'Sky Blues' lo han conseguido. A finales de febrero están a cinco puntos del Arsenal con un partido menos, habiendo reducido la distancia de nueve que tuvieron los 'gunners' hace una semanas, son finalistas de la Copa de la Liga (22 de marzo contra el Arsenal), están en quinta ronda de la FA Cup y se jugarán contra el Real Madrid un puesto en los cuartos de final de la Champions.

Fortalezas de los 'sky blues'

Tanto la profundidad de plantilla como las opciones de Guardiola son la principal diferencia respecto al año pasado. El español ha variado entre un equipo más conservador, con Reijnders como titular, como con otro más variado con el impredecible y creativo Cherki.

El francés es uno de los ases ocultos de Guardiola esta campaña, porque muchas veces, pese a merecerse ser titular, parte desde el banquillo para destruir encuentros con su magia en las segundas mitades.

Erling Haaland, pese a la dependencia que parece existir en torno a sus goles, sigue siendo letal y ha marcado 29 goles en 38 partidos esta temporada, sin contar sus excelentes cifras con Noruga.

La aparición de Marc Guéhi en el centro de la defensa también es otro punto positivo, y el inglés, ex del Crystal Palace se ha ganado la titularidad desde el inicio. Su presencia junto a Rúben Dias es indiscutible, como también lo es la de Nico O'Reilly en el lateral izquierdo o como volante. El canterano, ya internacional con Inglaterra, suma seis goles esta temporada y, a sus 20 años, es el último gran descubrimiento de Guardiola.

Por su parte, Donnarumma ha demostrado ser una mejoría de Ederson. No con los pies, pero sí con sus apariciones en los momentos importantes. La semana pasada, sin ir más lejos, salvó dos puntos contra el Newcastle United con una estirada en el tiempo de descuento