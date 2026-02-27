Selección Colombia vs. Argentina, EN VIVO; hora y TV del partido del Sudamericano femenino Sub-20

Este sábado 28 de febrero, la Selección Colombia Sub-20 volverá a la acción en el Sudamericano, jugándose su última carta frente a las argentinas, por la última fecha del Hexagonal Final.

Cabe destacar que la ‘tricolor’ actualmente está clasificada al Mundial de la categoría, que se realizará este mismo año en Polonia. No obstante, falta asegurar el cupo en la última fecha.

Selección Colombia vs Argentina EN VIVO; hora y TV del partido

Fecha: sábado 28 de febrero

Hora: 4:00 p.m.

Transmisión: Gol Caracol (Señal HD2 de Caracol Televisión), Ditu (APP), www.golcaracol.com (web).

Selección Colombia femenina Sub-20 - Foto: Conmebol

Cabe destacar que, tras un complejo inicio en el Hexagonal Final, la Selección Colombia se fue recuperando de a poco en materia de juego; tanto, que en la tercera jornada sumó su primera unidad, después de haber caído de manera consecutiva frente a Ecuador y Brasil.



Justamente, ese punto dio un respiro en la tabla de posiciones, para que, contra Venezuela, la ‘tricolor’ llegara todavía con posibilidades de clasificar al certamen mundialista; eso sí, con la obligación de ganar para meterse en la pelea de lleno.

Y es que, frente a la ‘vinotinto’; las dirigidas por Carlos Paniagua supieron corresponder a la exigencia y presión que ameritaba este importante reto, pues, con anotaciones de Marian Sterling y Isabella Díaz las ‘cafeteras’ ganaron 2-0.

De esta manera, Colombia llegó a los cuatro puntos, que la dejan en la tercera casilla, con una diferencia de 0 goles, en la que supera a Argentina (-1) y Paraguay (-4).

Ahora, frente a la ‘albiceleste’, el combinado de nuestro país debe ganar o empatar (esperando otros resultados), para sellar su clasificación a la Copa del Mundo femenina Sub-20 2026.



Resultados de la Selección Colombia, en el Hexagonal final:

Fecha 1

Lunes 16 de febrero

Ecuador 1-0 Selección Colombia Sub-20

Fecha 2

Jueves 19 de febrero

Selección Colombia Sub-20 0-1 Brasil

La Selección Colombia femenina Sub-20 se enfrenta a Argentina en la última fecha del hexagonal final del Sudamericano. X de @FCFSeleccionCol

Fecha 3

Domingo 22 de febrero

Paraguay 1-1 Selección Colombia Sub-20

Fecha 4

Miércoles 25 de febrero

Venezuela 0-2 Selección Colombia