Hora y dónde ver EN VIVO por TV Brasil vs. Venezuela y Ecuador vs. Paraguay, por Sudamericano Sub-20

Última y decisiva jornada del hexagonal final del Sudamericano femenino Sub-20; se definen los dos cupos que faltan para el Mundial en Polonia y qué equipo terminará levantando el trofeo en tierras paraguayas en este 2026. Tres escuadras se pelearán este sábado por esos últimos lugares, una de ellas es la Selección Colombia que enfrentará a Argentina (también quiere uno de los tiquetes a la cita orbital en septiembre).

Hay que precisar que los combinados que ya tienen 'lista' su participación en la Copa del Mundo de la categoría son Brasil y Ecuador, quienes en esta fecha serán jueces. Igualmente, tanto la 'canarinha' como la 'tri' le apuestan a quedarse con el certamen de la Conmebol; así que se viene una jornada para 'alquilar balcón'.

La programación de la última jornada determina que Ecuador y Paraguay - que tiene cuatro puntos - debe imponerse a su rival por goleada para soñar con uno de esos dos cupos al Mundial. Este duelo se efectuará en la cancha de CARFEM, en Ypané, y la pelota rodará a las 4:00 de la tarde, en horario de Colombia.

Paraguay vs Chile Sudamericano femenino Sub-20 Conmebol

A esa misma hora, pero en la césped del Luis Alfonso Giagni rivalizarán la Selección Colombia femenina Sub-20 y Argentina. Tanto 'cafeteras' como 'albicelestes' suman cuatro puntos; sin embargo, las dirigidas por Carlos Paniagua tienen mejor ítem de diferencia de gol con cero, por el -1 de las argentinas.



Mientras que las encargadas de cerrar la quinta fecha del hexagonal final son Brasil y Venezuela; las 'patriotas' buscarán despedirse con decoro e impedir que las brasileñas sumen un nuevo título a sus vitrinas. Este compromiso se efectuará en el tapete verde del CARFEM, en Ypané, y lo podrá ver EN VIVO en la señal de Gol Caracol HD2, Ditu y www.golcaracol.com. La transmisión contará con la narración de José 'Pepe' Garzón, los comentarios de Ricardo Orrego, el análisis de la directora técnica invitada Yinaris García y los datos y estadísticas por parte de Marcela Monsalve.

Publicidad

Así las cosas, sólo espera a que ruede el balón para conocer las selecciones que se unirán a Brasil y Ecuador en el Mundial femenino Sub-20 en Polonia.

Selección Colombia en el Sudamericano femenino Sub-20 - Foto: FCF

Partidos de la quinta jornada del hexagonal final del Sudamericano femenino Sub-20:

Ecuador vs. Paraguay



Día: sábado 28 de febrero del 2026.

sábado 28 de febrero del 2026. Hora: 4:00 de la tarde (de Colombia).

4:00 de la tarde (de Colombia). Estadio: CARFEM (Ypané).

CARFEM (Ypané). TV: DSports y DGO.

Colombia vs. Argentina



Día: sábado 28 de febrero del 2026.

sábado 28 de febrero del 2026. Hora: 4:00 de la tarde (de Colombia).

4:00 de la tarde (de Colombia). Estadio: Luis Alfonso Giagni, Villa Elisa.

Luis Alfonso Giagni, Villa Elisa. TV: Gol Caracol HD2 y Ditu.

Gol Caracol HD2 y Ditu. ONLINE: www.golcaracol.com

Brasil vs Venezuela



Día: sábado 28 de febrero del 2026.

sábado 28 de febrero del 2026. Hora: 6:30 de la tarde (de Colombia).

6:30 de la tarde (de Colombia). Estadio: CARFEM (Ypané).

CARFEM (Ypané). TV: Gol Caracol HD2 y Ditu.

Gol Caracol HD2 y Ditu. ONLINE: www.golcaracol.com