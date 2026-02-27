Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Hora y dónde ver EN VIVO por TV Brasil vs. Venezuela y Ecuador vs. Paraguay, por Sudamericano Sub-20

Hora y dónde ver EN VIVO por TV Brasil vs. Venezuela y Ecuador vs. Paraguay, por Sudamericano Sub-20

Fecha decisiva del hexagonal final del Sudamericano femenino Sub-20, misma que definirá a las últimas selecciones clasificadas al Mundial. ¡Entérese dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE estos juegos!

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 27 de feb, 2026
Comparta en:
Brasil y Venezuela se enfrentan en el Sudamericano femenino Sub-20.
Brasil y Venezuela se enfrentan en el Sudamericano femenino Sub-20.
Fotos: X de @CONMEBOLtorneos

Publicidad

Publicidad

Publicidad