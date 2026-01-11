Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Díber Cambindo debutó con victoria en León; 2-1 sobre el Cruz Azul de Willer Ditta

Díber Cambindo debutó con victoria en León; 2-1 sobre el Cruz Azul de Willer Ditta

La jornada 1 de la Liga MX ya tuvo sus primeros partidos y León consiguió tres puntos en casa. En 'La Fiera' jugaron Stiven Barreiro y Díber Cambindo mientras que Willer Ditta dijo presente con los 'cementeros'.

Por: EFE
Actualizado: 11 de ene, 2026
Comparta en:
Díber Cambindo y Willer Ditta en León vs. Cruz Azul.
Díber Cambindo y Willer Ditta en León vs. Cruz Azul.
Getty Images.

Publicidad

Publicidad

Publicidad