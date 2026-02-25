Santa Fe 1- Nacional 2; opinión de analistas arbitrales caldea más la polémica en El Campín

Santa Fe perdió este miércoles 1-2 frente a Atlético Nacional, en la cancha del estadio El Campín, gracias a los goles de Alfredo Morelos, mientras que por el dueño de casa el encargado de anotar fue Ómar Fernández Frasica. Más allá del resultado final del compromiso, las polémicas no faltaron en el penalti que el atacante cordobés de los visitantes convirtió en un tanto y posteriormente en el final, cuando se le anuló una anotación al conjunto 'cardenal', por una supuesta falta de Hugo Rodallega sobre el zaguero César Haydar.

Esa segunda jugada descrita anteriormente despertó reacciones y comentarios de parte de expertos analistas arbitrales, como José Borda y el VAR Central, que a través de sus cuentas en X dejaron en claro su concepto.

GOL LEGAL

"Terminando el juego hubo un gol de Frasica de SANTA FE, pero el árbitro Ulloa lo anuló por una falta de Rodallega a Haydar de NACIONAL, un empujón por la espalda, veo que juntos están retrocediendo, referenciando el balón y chocan, no veo falta. ERA GOL LEGAL", publicó Borda.

Mientras tanto, en el VAR Central se apuntó algó similar. Así se indicó que "acá ambos jugadores van retrocediendo, hay un toque leve de Rodallega sobre el rival, pero es algo fortuito en mi opinión. No pone nunca en riesgo la integridad del adversario, como digo, es fortuito. Opino que era gol legal de Santa Fe".



¿Fue o no fue penalti a favor de Nacional?

"PENAL Y GOL LEGAL. En Santa Fe vs Atlético Nacional el árbitro Ulloa (sin usar el VAR) dio bien el penal por el golpe imprudente en la pierna (rodilla) de Daniel Torres del Leon a Casco y, el asistente Peña validó bien el gol de Alfredo Morelos, Palacios, de Santa Fe, lo habilitó": José Borda.



"Para mí, penalito. Hay un toquecito de Torres al pie de Casco que el árbitro Ulloa califica en campo como imprudencia. ¿Que exagera? Seguro. Pero al haber contacto, al haber ese movimiento del pie del argentino, el VAR respeta la decisión del colegiado": VAR Central.

Este fue el cuerpo arbitral para Santa Fe vs. Nacional