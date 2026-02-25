César Haydar sobre polémica acción en Santa Fe vs. Nacional: "Fui más vivo que Hugo Rodallega"

Atlético Nacional le ganó 2-1 a Independiente de Santa Fe, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, con dos anotaciones del delantero de Alfredo Morelos. Sin embargo, el juego no estuvo apartado de la polémica por un agónico gol de los 'cardenales', que no fue validado por una supuesta falta de Hugo Rodallega, sobre César Haydar, zaguero de los visitantes.

La decisión no cayó para nada bien en el 'león', los jugadores en masa le reclamaron fuertemente al juez de línea y posteriormente al árbitro central Diego Ulloa, quién recibió el aval del VAR, vía intercomunicador, para no validar la anotación.

Hugo Rodallega y César Haydar en Santa Fe vs. Nacional. Captura de pantalla.

Luego del pitazo final, los equipos se fueron los vestuarios y uno de los protagonistas de la acción, habló con la prensa.



Se trata de César Haydar, víctima de la posible infracción, quien fue sincero con su opinión. "Me coloca el brazo en la espalda, el fútbol es de contacto, yo fui más vivo. Era un 50 y 50. Si el árbitro no la pitaba o no. Yo creo que fue falta, fue error mío al no haber cabeceado. Se he generado polémica por eso, pero al final fue falta", sentenció.



Un antecedente por un gesto de sinceridad de Morelos

Publicidad

Sus palabras no deja de generar debate y especialmente porque traen el recuerdo de un hecho muy similar con otra figura de Nacional.

En el 2025, por la jornada 14 de la Liga BetPlay II-2025, los 'verdolagas' empataron 1-1 en Tunja con Boyacá Chicó gracias a un polémico penalti sobre Alfredo Morelos.

Publicidad

Después del encuentro, 'El Búfalo' atendió a los medios y sorprendió con sus palabras: "Obviamente, cuando siento ese contacto, me tiro. Soy muy inteligente en ese tipo de jugadas y gracias a Dios se logró anotar".

Lo más importante es que esa declaración le costó a Morelos una sanción de dos semanas y una multa de ochenta y cinco millones cuatrocientos diez mil pesos por parte del Comité Disciplinario de la Dimayor. Por lo tanto, el caso de Haydar al tratarse de unas declaraciones tan similares, habrá que esperar si tampoco le perdonan y lo castigan desde el ente rector del fútbol profesional colombiano.