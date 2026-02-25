Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Santa Fe 1-2 Nacional

Este miércoles 25 de febrero, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, Atlético Nacional venció 2-1 a Independiente Santa Fe, en juego pendiente por la fecha 5 de la Liga BetPlay I-2026.

Los 'cardenales' se pusieron en ventaja con gol de Ómar Fernández Frasica. El juego se mantuvo reñido, pero en la segunda parte, el 'verdolaga' lo dio vuelta. Alfredo Morelos anotó un doblete. Primero de penalti, tras una falta de Daniel Torres sobre Milton Casco, y luego con una gran definición precedido por un pase milimétrico de Andrés Felipe Román.

Con este resultado, Nacional se ubica segundo con 15 unidades mientra que Santa Fe aparece en la casilla 12° con 10 puntos.



Tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026