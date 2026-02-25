Pablo Repetto y el polémico gol anulado en Santa Fe vs. Nacional: "El contacto no siempre es falta"

Independiente Santa Fe dejó escapar una buena oportunidad en casa y cayó 1-2 frente a Atlético Nacional en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en juego aplazado por la fecha 5 de la Liga BetPlay I-2026. Tras el compromiso, el técnico cardenal, Pablo Repetto, analizó lo ocurrido y reconoció que el equipo no pudo sostener lo hecho en la primera mitad.

El entrenador uruguayo aseguró que su equipo tuvo el control durante los primeros 45 minutos. “El primer tiempo lo teníamos controlado, convertimos y ellos prácticamente no tuvieron una situación clara de gol”, explicó. Sin embargo, admitió que el inicio del complemento fue determinante. “Sabíamos que los primeros minutos iban a ser fundamentales, porque Nacional iba a correr riesgos, y no pudimos sostener esa presión alta. Nos remontaron y fue un impacto anímico duro”, señaló.

Para Repetto, la caída no solo pasa por lo táctico, sino también por la incapacidad de mantener la intensidad durante todo el encuentro. “Vamos a revisar por qué no podemos sostener esa presión alta durante todo el partido. Se hizo en la primera parte, pero en la segunda no. El rival también tiene méritos”, comentó, dejando claro que el proyecto aún está en construcción. “Hay que construir un equipo que no tiene los puntos que quiere, pero vemos futuro, a pesar de este trago amargo. Esto no es cómo se empieza, sino cómo se termina”, agregó.

Sobre el segundo gol anulado a Santa Fe por una supuesta falta de Hugo Rodallega sobre César Haydar, el DT evitó polemizar. “Del arbitraje no voy a hablar, juzguen ustedes. Hay contacto constantemente en el fútbol y a veces todo pasa por la interpretación, porque el contacto no siempre es falta”, afirmó.



Finalmente, Repetto destacó el respaldo de la hinchada y lamentó no haber podido regalarle una alegría. “Estamos dolidos porque la gente acompañó y empujó, y no pudimos darle la alegría que se merecía. Era una buena oportunidad para lograr otro triunfo seguido, pero no se dio. Esa es la frustración”, concluyó.