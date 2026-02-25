Nacional le aguó la fiesta a Santa Fe en El Campín; hubo doblete de Alfredo Morelos y polémica

Este miércoles, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, Atlético Nacional superó a Independiente Santa Fe por marcador de 2-1. Los goles del 'verdolaga' fueron obra de Alfredo Morelos mientras que Ómar Fernández Frasica anotó para los 'cardenales'.

Ficha técnica

Santa Fe: Andrés M. Marmolejo (Weibmar Asprilla - 79'), Luis Palacios, Emmanuel Olivera, Iván Scarpeta, Christian Mafla, Jhojan Torres (Nahuel Bustos - 79'), Daniel Torres (Kylian Toscano - 69'), Yilmar Velásquez (Alexis Zapata - 64'), Omar Fernández, Edwin Mosquera (Yeicar Perlaza - 69') y Hugo Rodallega. DT: Pablo Repetto.

Nacional: David Ospina, Andrés Felipe Román, Simón García, César Haydar, Milton Casco, Juan Manuel Zapata (Mateus Uribe - 76'), Jorman Campuzano, Andrés Sarmiento (Eduard Bello - 76'), Juan Manuel Rengifo (Edwin Cardona - 57'), Nicolás Rodríguez (Marlos Moreno - 57') y Alfredo Morelos (Cristian Arango - 83'). DT: Diego Arias.



Estadio: Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá.

Cuarteto arbitral y VAR



Árbitro Ulloa Diego Valle Asistente Nro. 1 Crawford William Córdoba Asistente Nro. 2 Peña Yohan Tolima Cuarto Árbitro Castro Johan Bogotá VAR Acuña Fernando Boyacá AVAR Ballesteros Jonathan Santander

Goles: Omar Fernández (9'), Alfredo Morelos (63' - 70').

