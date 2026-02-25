Síguenos en:
Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Nacional le aguó la fiesta a Santa Fe en El Campín; hubo doblete de Alfredo Morelos y polémica

Nacional le aguó la fiesta a Santa Fe en El Campín; hubo doblete de Alfredo Morelos y polémica

El delantero Alfredo Morelos le dio el triunfo a Atlético Nacional sobre Independiente Santa Fe, en juego aplazado por la fecha 5. Al final le anularon un gol al 'cardenal' que generó controversia.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de feb, 2026
Santa Fe vs. Nacional - Fecha 5 de la Liga BetPlay I-2026.
