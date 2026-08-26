Díber Cambindo fue gran figura con León en la Leagues Cup; vea acá sus dos goles al Real Salt Lake

El León se impuso con autoridad 3-0 al Real Salt Lake, en el estadio DICK'S Sporting Goods Park, en Commerce City, Colorado. El colombiano Díber Cambindo fue gran figura, al marcar dos goles.

La 'Fiera' mexicana extendió su buen momento. Con el entrenador argentino Javier Gandolfi, el club esmeralda ha ganado 11 de 15 partidos, incluyendo los tres triunfos que consiguió en la primera ronda de la Leagues Cup.

"Se me viene a la mente la palabra orgullo, no es común ganar siete partidos seguidos en distintos escenarios (tres en Liga MX y cuatro en Leagues Cup), eso hay que destacarlo", declaró Gandolfi.

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"Es un presente muy bueno y prometedor, pero aún no hemos ganado, y soy el primero en mandar ese mensaje", añadió.



Díber Cambindo hizo el 1-0 al minuto 21 cuando conectó un remate dentro del área ante la cobertura del defensor DeAndre Yedlin.

El 2-0 fue obra del chileno Sebastián Vegas al 66', con un testarazo tras el cobro de un tiro de esquina.

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Al minuto 72, Cambindo sentenció el 3-0 al culminar un ataque vertical que el León desplegó desde lo más profundo de su cancha.

El rival del León en semifinales saldrá este miércoles de la eliminatoria entre el Toluca y el Austin, que se celebrará en el estadio Sports Illustrated, en Harrison, Nueva Jersey.

Vea acá los dos goles de Díber Cambindo en León vs. Real Salt Lake por la Leagues Cup:

¡Ruge La Fiera! 🦁



El delantero colombiano Diber Cambindo apareció para abrir el marcador a favor de @clubleonfc ⚽️



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¡Qué potencia y qué golazo! 🔥



Diber Cambindo se quita al portero y pone el tercero del @clubleonfc ante el Real Salt Lake. 🦁👏#LMXLC2026 | #LEO | #CF



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