Síguenos en:
Tendencias:
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO
KEVIN VIVEROS
SELECCIÓN COLOMBIA
FUTBOL COLOMBIANO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Díber Cambindo fue gran figura con León en la Leagues Cup; vea acá sus dos goles al Real Salt Lake

Díber Cambindo fue gran figura con León en la Leagues Cup; vea acá sus dos goles al Real Salt Lake

El delantero colombiano está en un buen momento en el elenco mexicano, y el martes anterior lo volvió a demostrar con un doblete en el triunfo 3-0 sobre Real Salt Lake. ¡Así fueron los tantos de Díber Cambindo!

Por: AFP
Actualizado: 26 de ago, 2026
Comparta en:
Díber Cambindo marcó dos goles con León en la Leagues Cup.
Díber Cambindo marcó dos goles con León en la Leagues Cup.
Foto oficial del León

El León se impuso con autoridad 3-0 al Real Salt Lake, en el estadio DICK'S Sporting Goods Park, en Commerce City, Colorado. El colombiano Díber Cambindo fue gran figura, al marcar dos goles.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

La 'Fiera' mexicana extendió su buen momento. Con el entrenador argentino Javier Gandolfi, el club esmeralda ha ganado 11 de 15 partidos, incluyendo los tres triunfos que consiguió en la primera ronda de la Leagues Cup.

Últimas noticias

Gustavo Puerta, volante de Racing de Santander.
Colombianos en el exterior

¿Racing se alista para la salida de Gustavo Puerta?; anunció el fichaje de talentoso volante

Gustavo Puerta con el Racing de Santander de España.
Colombianos en el exterior

Gustavo Puerta y el sorpresivo equipo europeo que apareció con el dinero para ficharlo

"Se me viene a la mente la palabra orgullo, no es común ganar siete partidos seguidos en distintos escenarios (tres en Liga MX y cuatro en Leagues Cup), eso hay que destacarlo", declaró Gandolfi.

Publicidad

"Es un presente muy bueno y prometedor, pero aún no hemos ganado, y soy el primero en mandar ese mensaje", añadió.

Díber Cambindo hizo el 1-0 al minuto 21 cuando conectó un remate dentro del área ante la cobertura del defensor DeAndre Yedlin.

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

El 2-0 fue obra del chileno Sebastián Vegas al 66', con un testarazo tras el cobro de un tiro de esquina.

Publicidad

Al minuto 72, Cambindo sentenció el 3-0 al culminar un ataque vertical que el León desplegó desde lo más profundo de su cancha.

El rival del León en semifinales saldrá este miércoles de la eliminatoria entre el Toluca y el Austin, que se celebrará en el estadio Sports Illustrated, en Harrison, Nueva Jersey.

Vea acá los dos goles de Díber Cambindo en León vs. Real Salt Lake por la Leagues Cup:

Publicidad

Relacionados

Diber Cambindo

Club León

Publicidad

Publicidad

Publicidad