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Gol Caracol  / "No solo es el presente"; el 'dardo' de Hansi Flick al Barcelona por el fichaje de un goleador

"No solo es el presente"; el 'dardo' de Hansi Flick al Barcelona por el fichaje de un goleador

Hansi Flick lanzó un aviso claro a la dirección deportiva del Barcelona sobre la planificación de la plantilla, y aseguró que la búsqueda del delantero centro debe ser prioridad.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 26 de ago, 2026
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Hansi Flick, técnico del Barcelona
Hansi Flick, técnico del Barcelona
Foto: AFP

Hansi Flick, aseguró este miércoles que "el club (Barcelona) tiene que pensar en el futuro y no sólo en el presente" en la carrera para cerrar el fichaje de un delantero centro en este mercado de verano.

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En la rueda de prensa previa al partido liguero contra el Athletic Club, el técnico alemán volvió a evitar pronunciarse públicamente sobre el jugador del Atlético de Madrid Julián Álvarez, principal objetivo de la entidad para reforzar la delantera, aunque dio algunas pistas sobre la estrategia del club.

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"No quiero hablar de Julián (Álvarez), quiero hablar de la situación del club. Hemos hecho fichajes muy buenos. El club tiene que pensar en el futuro. Yo, como entrenador, pido lo mejor y más, pero luego puede funcionar o no. Tengo confianza en el equipo y habrá que gestionar cosas, encontrar soluciones para algunos partidos. Pero nuestra calidad es enorme. El club y (el director deportivo, Anderson Luis de Souza) Deco están haciendo un gran trabajo para los próximos tres y cuatro años", reflexionó.

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Otra de las carpetas abiertas antes del cierre del mercado, el próximo 1 de septiembre, es la del lateral Alejandro Balde, quien no entró en la convocatoria para medirse al Elche por decisión técnica.

Hansi Flick, DT del Barcelona.
Hansi Flick, DT del Barcelona.
AFP

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Flick confirmó que el defensa catalán, cuya continuidad con el primer equipo ha estado en duda en los últimos días, estará entre los convocados para enfrentarse al Athletic Club en el Spotify Camp Nou.

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"He hablado con Balde y lo importante es que esté comprometido al cien por cien con nosotros. Tiene 22 años y es muy joven, tiene potencial. Su primera temporada aquí fue fantástica, pero puede mejorar más", reflexionó.

En este sentido, Flick instó a los jugadores de 'La MasÍa' que cada año ascienden al primer equipo a "estar comprometidos al cien por cien con el fútbol profesional".

El técnico alemán también habló sobre el delantero Lamine Yamal, otro de los campeones del mundo a los que entrena, de quien dijo que "es un genio", aunque considera que es normal que, tras tres semanas de vacaciones, no esté "a su mejor nivel".

"Es normal que quiera jugar. Cuando eres un campeón de verdad, siempre buscas ganar el siguiente título. Esta es su actitud. Todos los jugadores del equipo tienen hambre de ganar la tercera Liga consecutiva. Estamos preparados y lucharemos por ello", respondió al ser preguntado por la reacción del jugador de Mataró cuando fue sustituido ante el Elche.

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Asimismo, Flick comentó que el nivel de defensas que tiene en la actualidad "es bueno" y destacó el papel de Pau Cubarsí, "uno de los mejores centrales del mundo", subrayó.

En una comparecencia monopolizada por los nombres propios del mercado de fichajes, Flick sólo respondió una pregunta sobre su próximo rival, el Athletic Club de Edin Terzic, de quien dijo que "encaja muy bien" con la filosofía del equipo vasco.

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