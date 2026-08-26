Gustavo Puerta y el sorpresivo equipo europeo que apareció con el dinero para ficharlo

Los colombiano siguen siendo noticia en el mercado de fichajes y uno de los jugadores más seguidos en esta ventana de verano es el volante Gustavo Huerta, quien ya tuvo acción en los primeros partidos de Racing de Santander en La Liga de España, pero que no tiene su permanencia, Segura, da las ofertas que le llueven en el viejo continente

Ahora en las últimas horas, la prensa reveló las cifras y el equipo de una exótica liga europea que está dispuesto a contar con él y quedarse con sus servicios. "El Olympiacos envió una oferta oficial por valor de 16.000.000 euros al Racing Santander y cubre la cláusula del jugador, para cerrar de inmediato a Gustavo Puerta. Fuerte interés por el colombiano también de Benfica, Eintracht, pero los rojiblancos lo dan todo para traerlo a Grecia", fue la información que reveló el periodista Nikos Kotsis.

Más allá del deseo de los griegos, lo que sorprende es que el mediocampista tendría todo arreglado de ante mano. "El Olympiacos tiene un acuerdo con Puerta desde hace tiempo. Eso es de conocimiento general. Y también ha sido reportado por los españoles, ya que el jugador y su agente presionaron a Racing para que aceptara las ofertas del Olympiacos. Pero como estamos a 26 de agosto, es mejor ser un poco más cautelosos. Si Benfica y Eintracht también pagan la cláusula (como creo/se que lo harán), se desatará una batalla por quién se lo lleva. No puedo ser más claro", agregó.

Publicidad

Puerta ya había sonado para el Nottingham Forest y ahora tiene mucho más sentido que Olympiacos lo quiera, puesto que tanto el club inglés como el griego son del mismo dueño. El jugador de la Selección Colombia se habría inclinado por el equipo de la Premier League, pero no llegaron a un acuerdo.



Ο Ολυμπιακός έστειλε επίσημη προσφορά ύψους 16.000.000 ευρώ Ράσινγκ Σανταντέρ και καλύπτει τη ρήτρα του παίκτη, για να κλείσει άμεσα τον Γκουστάβο Πουέρτα. Δυνατά για τον Κολομβιανό και Μπενφίκα, Αϊντραχτ, αλλά οι ερυθρόλευκοι τα δίνουν όλα για να τον φέρουν στην Ελλάδα. Πολύ… pic.twitter.com/T4CDNHkbDN — Nikos Kotsis (@Nikos_Kotsis) August 26, 2026

Por lo pronto solo queda esperar si Racing de Santander da el visto bueno con el pago de la cláusula y con eso Puerta empaca maletas hacia un Olympiacos que ya tuvo hace poco en sus filas al colombiano James Rodríguez.