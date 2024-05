Diego Valoyes, el 'amor platónico' de un grande de Argentina: buscan nuevamente su fichaje

Diego Valoyes es recordado por muchos por su buen pasar por Talleres de Córdoba. El colombiano supo convertirse en una de las piezas claves de la 'T', siendo uno de los principales causantes de que dicho equipo empezara a tener protagonismo a nivel internacional, además de convertirlo en uno de los equipos a batir en los torneos locales de Argentina.

De hecho, su buen momento en el fútbol del cono sur le hizo valerse de algunas convocatorias de la Selección Colombia, además de ser uno de los talentos a tener en cuenta a nivel continental, pues su nombre empezó a sonar en las inmediaciones de varios de los clubes más importantes de Sudamérica.

De hecho, en su momento, Boca Juniors fue uno de los clubes que más intentó su fichaje, siendo claros desde el principio que una de sus ambiciones era hacerse con los servicios del extremo 'cafetero'. De hecho, el propio jugador fue claro y declaró que el presidente de Talleres fue uno de los principales culpables de que no llegara a vestirse de 'azul y oro'. "Sí, fue verdad (el tema de Boca Juniors), pero no me dejaron, que fue otra cosa (risas). El presidente es quién decide eso, si estuviera en mis manos me hubiera quedado en Boca, pero no dependía de mí", declaró en su momento el actual jugador del Juárez del fútbol de México.

Pese a que ya han pasado algunos años de aquel 'romance' que terminó siendo un imposible en aquel momento, al parecer, Boca volvería a la carga y buscaría hacerse con los servicios de Diego Valoyes. "En Boca hay un jugador del que se hizo un sondeo y el jugador manifestó que ese interés existió y que estuvo muy cerca de llegar. El problema radicó es que tenia que pasar de un club cordobés a Boca, ahora ya no esta ese problema", dio contexto en primera instancia Fernando Czyz, periodista de DirecTV Sports.

Diego Valoyes en acción con Tallares de Córdoba frente a Arsenal de Sarandí, por la Liga de Argentina. Twitter @CATalleresdecba

"Está en otro club del mismo grupo inversor, pero en México. Ojo con Valoyes. No ocuparía un cupo extracomunitario porque tiene la nacionalidad argentina y Valoyes tiene grandes posibilidades de llegar a Boca. No vino de Talleres a Boca, pero ahora, la situación es completamente distinta", terminó por complementar el comunicador.

Tal como se mencionó anteriormente, Diego Valoyes se encuentra en el FC Juárez, equipo al que llegó a mediados de 2023. Sin embargo, en lo que va de este año 2024, no ha sido convocado para jugar la Liga MX, cosa que podría también vaticinar un probable cambio de aires.