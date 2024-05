¿James Rodríguez, listo para iniciar una nueva etapa?: lo busca un gigante de Sudamérica

En medio de los rumores de una pronta salida de James Rodríguez del Sao Paulo, luego de que Luis Zubeldía, actual técnico del cuadro 'tricolor', no lo hubiera tenido en cuenta desde su llegada al cargo debido a que "hay mejores opciones", ya en otras latitudes se comienza a hablar de supuestos intereses en el volante nacido en Cúcuta.

Pues bien, esto se dijo en el programa 'Líbero', de 'TyC Sports', en donde argumentaron que una de las ambiciones de Boca Juniors sería la contratación del colombiano, de cara a reforzarse para la segunda mitad de este año 2024 y ante una potencial clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana, título que es primordial para el 'xeneize' si es que quiere volver a jugar la Copa Libertadores de la próxima temporada.

Además de ello, el periodista Hugo Balassone, también de 'TyC Sports', reportó lo mismo, dejando en claro que el interés del cuadro de Buenos Aires es real. "Boca se interesa en James Rodríguez", fue el mensaje fuerte y claro que dejó el comunicador argentino en su perfil oficial de 'X'.

Boca se interesa en James Rodríguez. Lo acabo de contar en @Liberotyc — Hugo Balassone (@hugorbalassone) May 14, 2024

Todo esto también llega bajo el contexto de un video publicado en sus redes sociales en donde, aunque no es claro, muchos aseguran que James anunciaría su nuevo club el próximo 15 de mayo. "Es el momento de contarles esta noticia, no ha sido un camino fácil, un trabajo de dos años, pero me encuentro listo para esta nueva etapa... 15.05.24", fue lo que se logró apreciar en lo publicado por el zurdo en su perfil oficial de Instagram.

Información en desarrollo...