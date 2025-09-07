Drama y susto de compañero de Richard Ríos en Benfica; bombardearon su casa en Ucrania

Mientras Richard Ríos se encuentra en la concentración de la Selección Colombia, con la mira puesta en lo que será el duelo contra Venezuela, el próximo martes; uno de sus compañeros en Benfica pasa momentos de angustia y tragedia.

Y es que, como se conoció en las últimas horas, su casa fue bombardeada por los misiles rusos, que atacan si piedad varias zonas de Ucrania, debido al conflicto que implosionó de unos años para acá.

Según informó el diario ‘Marca’, de España, en los últimos días se han intensificado los ataques rusos a la capital Kiev, “produciendo graves destrozos en varios edificios del barrio de Sviatoshynskyi, en el que resultó totalmente dañada la vivienda del jugador Georgiy Sudakov, mediocampista internacional que milita en el Benfica portugués”.

En esta zona, ya se confirman dos fallecidos y varios heridos, debido a la gravedad y potencia de los ataques.

“Cómo luce mi casa después de esta noche. Llegada de Shaheed. Mi esposa con el niño y la madre estaban en casa en este momento. Los que no son de un país vecino escribirán que el equipo militar se guarda en mi casa”, publicó en su cuenta oficial de Instagram el futbolista ucraniano, quien sufrió las graves consecuencias de la guerra con Rusia.

Además, compartió una imagen de cómo quedó la casa, dejando ver ruinas y más, por el fuerte impacto de los misiles rusos, que nuevamente arremeten y asustan a toda la población de Kyev.



¡El ucraniano recibe respaldo desde Portugal!

Tras la lamentable situación, el futbolista ucraniano recibió respaldo y apoyo de su club, el Benfica, que le envió un mensaje a través de las redes sociales, mostrándole todo su apoyo por lo sucedido con su vivienda.

“La familia Benfiquista está contigo heorhii”, dijo el cuadro luso, quien compartió una imagen de Heorhiy Sudakov con la casaca de las ‘águilas’, durante un partido oficial.