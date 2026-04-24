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Gol Caracol  / Premier League admitió error en jugada que terminó en lesión de 'Cuti' Romero, frente a Sunderland

Premier League admitió error en jugada que terminó en lesión de 'Cuti' Romero, frente a Sunderland

En su informe, la Premier League determinó que el jugador del Sunderland, que lesionó a 'Cuti' Romero, debió ser expulsado del duelo del pasado domingo 12 de abril.

Por: EFE
Actualizado: 24 de abr, 2026
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Cuti Romero volvió a sufrir una expulsión con Tottenham en la Premier League.
Cuti Romero volvió a sufrir una expulsión con Tottenham en la Premier League.
Getty

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