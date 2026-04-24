Premier League admitió error en jugada que terminó en lesión de 'Cuti' Romero, frente a Sunderland

La acción en la que el delantero del Sunderland Brian Brobbey lesionó al argentino Cristian 'Cuti' Romero en el partido ante el Tottenham Hotspur debió haber supuesto la expulsión del atacante neerlandés, según determinó el panel de incidentes clave de la Premier League (KMI, por sus siglas en inglés).

La jugada ocurrió en el minuto 63, poco después del gol del Sunderland, cuando Brobbey empujó por la espalda a Romero mientras ambos disputaban un balón dividido. El defensa argentino chocó entonces con su arquero, Antonin Kinsky, y sufrió una lesión de rodilla que le dejará fuera el resto de la temporada, pero le permitirá jugar el Mundial 2026 con la 'albiceleste'.

El árbitro Rob Jones señaló falta del delantero, que ya había visto una amarilla en la primera parte, pero no le mostró la segunda tarjeta. Tras revisar la acción, el panel independiente concluyó por mayoría de tres votos a dos que la decisión fue incorrecta y que el empujón constituyó una acción "innecesariamente temeraria" merecedora de expulsión.

De haberse producido la roja, el Tottenham, que se encuentra en un mal momento durante lo que va de la temporada, debido a que el equipo se encuentra en puestos de descenso a falta de cinco jornadas, habría disputado la última media hora del encuentro con un jugador más, aunque finalmente cayó derrotado por 1-0.



Además, los datos del panel arbitral reflejan que Rob Jones ha sido responsable esta temporada de cinco errores relacionados con segundas tarjetas amarillas no mostradas, el mayor número entre los colegiados de la Premier League.

Cristian 'Cuti' Romero en uno de los partidos del Tottenham en la Premier League. Foto: AFP

Publicidad

Del mismo modo, diho incidente que se presentó en el encuentro, concluyó que la acción de Brian Brobbey sobre el argentino Cristian Romero debió resultar en expulsión, siendo la quinta vez que el árbitro Rob Jones comete un error relacionado con segundas amarillas esta temporada. A pesar de la gravedad de la acción que terminó en la lesión de rodilla que deja a Romero fuera el resto de la temporada, los plazos permitirán al defensa disputar el Mundial.