Mainz 05 vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE el partido con Luis Díaz

Consagrado en la Bundesliga con un nuevo título, el Bayern Múnich le apuesta a más, a seguir ganando y ante el Maiz 05, su siguiente rival, es una buena oportunidad. Luis Díaz y compañía están listos para el reto en el Mewa Arena, este sábado 25 de abril.

Así llega el 'grande de Baviera' a este compromiso

El elenco 'bávaro' no sólo logró el título en el campeonato 'teutón', sino que a su vez avanzó a la gran final de la Copa de Alemania, al dejar en el camino al Bayer Leverkusen (2-0). A ello, sumarle que está pendiente la serie de las semifinales en la Champions League frente al PSG; los de Vincent Komapany intentarán llevarse todo esta temporada.

Luis Díaz; Bayern Múnich AFP

El presente del Mainz 05

Por el lado de los 'die nullfünfer' se encuentran en la mitad de la clasificación general, ubicándose específicamente en la décima casilla con 34 puntos en 30 compromisos disputados. En la anterior jornada de la Bundesliga igualaron a un gol contra el Borussia Mönchengladbach de visitante, por lo que ahora en su casa y ante su gente, esperan tener una buena presentación ante los de Múnich.



Opiniones de los protagonistas

"El partido contra el Mainz no es un partido de prueba, es un partido de la Bundesliga. Queremos los tres puntos. Creo que Urs Fischer haría lo mismo en mi lugar. Podría haber cambios en la gestión de la carga de trabajo, pero lo importante es que estemos listos para jugar a nuestro mejor nivel. El Mainz es un rival muy difícil en casa, también tenemos que estar listos para luchar", esas fueron las palabras de Vincent Kompany, DT del Bayern Múnich, en conferencia de prensa previo al juego de este sábado.

Por su parte, Urs Fischer, entrenador del Mainz 05, aseguró que "necesitamos hacer todo bien, tener un poco de suerte y esperar que el Bayern no tenga su mejor día. Pero, ante todo, tenemos que darlo todo; entonces tendremos posibilidades de conseguir algo contra un equipo de primer nivel".



Mainz 05 vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE el partido con Luis Díaz

Día: sábado 25 de abril del 2026.

sábado 25 de abril del 2026. Competición: jornada 31 de la Bundesliga 2025/2026.

jornada 31 de la Bundesliga 2025/2026. Hora: 8:30 de la mañana (en horario de Colombia).

8:30 de la mañana (en horario de Colombia). Estadio: Mewa Arena (Mainz, Alemania).

Mewa Arena (Mainz, Alemania). TV: Espn y Disney+Premium.

Espn y Disney+Premium. ONLINE: www.golcaracol.com

Acción de juego entre Bayern Múnich vs Leverkusen AFP

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Además, en este portal encontrará un minuto a minuto del compromiso, las jugadas virales, polémicas y más que tengan que ver con Luis Díaz para que se agende y no se lo pierda.