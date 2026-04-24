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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Mainz 05 vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE el partido con Luis Díaz

Mainz 05 vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE el partido con Luis Díaz

Luis Díaz y compañía en Bayern Múnich visitan el campo del Mewa Arena para enfrentar al Mainz 05 en la Bundesliga. ¡Prográmese y no se pierda este buen compromiso!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 24 de abr, 2026
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Luis Díaz es figura en el Bayern Múnich.
Luis Díaz es figura en el Bayern Múnich.
Getty Imágenes

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