Síguenos en:
Tendencias:
NESTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS Y DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / La Selección Brasil podría sufrir otro duro 'golpe' de cara al Mundial 2026; Ancelotti está alerta

La Selección Brasil podría sufrir otro duro 'golpe' de cara al Mundial 2026; Ancelotti está alerta

Luego de la lesión y baja de Rodrygo, la Selección Brasil está preocupada por uno de sus 'cracks' sufrió una dura lesión con su equipo. ¡Entérese acá de quién se trata!

Por: EFE
Actualizado: 24 de abr, 2026
Comparta en:
Estevao en uno de los partidos con la Selección Brasil.
Estevao en uno de los partidos con la Selección Brasil.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad