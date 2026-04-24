La Selección Brasil podría sufrir otro duro 'golpe' de cara al Mundial 2026; Ancelotti está alerta

Estevao, delantero del Chelsea, se perderá lo que resta de temporada por una lesión en los isquiotibiales y es duda para la disputa del Mundial 2026 con la Selección Brasil.

El extremo, de 19 años, se lesionó en los primeros minutos del partido disputado contra el Manchester United el pasado sábado, donde el equipo de los 'azules' perdió el encuentro. El futbolista se lesionó al hacer un 'sprint' (carrera de máxima velocidad en distancias cortas).

Estevao con la Selección Brasil. AFP

Estevao notó la molestia en su pierna, inmediatamente pidió el cambio y se marchó del terreno de juego con gestos de dolor. Callum McFarlane, quien es el nuevo entrenador interino del Chelsea, tras el despido de Liam Rosenior, confirmó que el delantero se perderá lo que resta de temporada. Sin embargo, no dio a conocer más detalles sobre si el jugador de la 'canarinha' estará o no en la Copa del Mundo.

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"No va a jugar con nosotros en lo que resta de temporada. Él tiene muchas esperanzas de llegar a la Copa del Mundo, pero no lo sé", dijo Callum McFarlane.

Estevao, que ha marcado ocho goles en los 36 partidos que ha disputado esta temporada, se perdió la última convocatoria con Brasil por problemas físicos, pero ha sido un habitual en las listas de Carlo Ancelotti, que contaba con él para el Mundial que comienza en poco menos de dos meses.

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Con la baja del jugador podría llegar a significar un cambio en los planes del técnico Carlo Ancelotti, quien dirige actualmente a la Selección de Brasil esto debido a que es futbolista quien lo consideraba una pieza clave en el esquema ofensivo de la 'canarinha'.

Estevao, extremo del Chelsea y de la Selección Brasil. AFP

Entre tanto, su equipo el Chelsea deberá afrontar el cierre de la temporada sin el jugador. Periodo en el que el equipo no se encuentra en el mejor momento, pues ocupa la octava posición y cuenta con 48 puntos. Además de ello, se le suma que el equipo de los 'azules' en sus últimos tres partidos ha sido derrotado. En un primer momento, por los dirigidos de Pep Guardiola, Manchester City 3-0, momentos más tarde por el Manchester United 1-0 y la más reciente derrota contra el Brighton 3-0 .