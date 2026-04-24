"Hoy la Selección Colombia no es dependiente de James Rodríguez, en eso hay que estar tranquilos"

La última ausencia de James Rodríguez con Minnesota United pese a estar en el banquillo, frente a Dallas y por decisión técnica, encendió las alarmas en nuestro país, teniendo en cuenta que cada vez falta menos tiempo para la definición de la nómina de la Selección Colombia, de cara al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá y una de sus principales figuras carece de continuidad y ritmo de juego.

Así las cosas, en nuestro país se ha armado un debate en la prensa y también en la redes sociales entre los aficionados, con el número '10' el seleccionado colombiano en el medio y con opiniones a favor y en contra sobre el papel que debería cumplir en la próxima cita orbital.

En ese sentido, en Gol Caracol consultamos la opinión de un técnico mundialista como Luis Fernando Suárez, quien dirigió a Ecuador (2006), Honduras (2014) y Costa Rica (2022).

"Eso de cómo manejar que no juega James...Yo creo que lo más importante para el entrenador (de Colombia) es saber cuáles son las posibles variantes y de qué manera poder salir adelante en esto. Al final, esto es colectivo, es importante e interesante tener a alguien en competencia y ojalá que James tenga esa posibilidad en estos días que faltan para llegar al Mundial", explicó el antioqueño, de 66 años.



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Es bien sabido que Rodríguez Rubio es un jugador de la entraña del entrenador Néstor Lorenzo y en el proceso de las Eliminatorias Sudamericanas fue fundamental para la clasificación al Mundial 2026, al haber anotado 3 goles y aportando dos asistencias. Su llamado es una ficha puesta en el grupo de los 26 mundialista, de estar sano, más allá del número de juegos que logre hacer con el equipo estadounidense.

Al respecto, el profesor Suárez apuntó que "yo creo que sin jugar y sin competir, él sí podría estar. Creo que dentro de las cosas que se dan en esto del fútbol, hay ciertas situaciones en las cuales uno como entrenador podría utilizar a James Rodriguez. Es un buen líder, es alguien que se apersonó de un liderazgo grande y de una responsabilidad importante con el equipo y eso es algo que sirve, y por esa razón podría estar".

James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia - Foto: AFP

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Sin embargo, aparecen los juicios sobre si James debe conservar esa condición de titular inamovible que le ha dado Lorenzo. "No sé, si jugando de titular desde el inicio, por esa misma situación de competitividad. Creo, y en eso estoy completamente seguro, de que Colombia no es dependiente de James, creo que en ese sentido el técnico y Colombia pueden estar relativamente tranquilos respecto a lo que se pueda dar en el Mundial", finalizó su análisis Luis Fernando Suárez.

Al Minnesota le restan siete partidos antes del Mundial y existe la expectativa por la presencia del cucuteño, que urge de minutos y un estado de forma si quiera aceptable para aportarle lo mejor a la Selección Colombia.