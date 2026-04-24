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Gol Caracol  / Selección Colombia  / "Hoy la Selección Colombia no es dependiente de James Rodríguez, en eso hay que estar tranquilos"

"Hoy la Selección Colombia no es dependiente de James Rodríguez, en eso hay que estar tranquilos"

James Rodríguez sigue siendo tema de debate en Colombia, por la cercanía del Mundial 2026 y la evidente falta de ritmo con Minnesota Unidet, en la MLS.

Por: Daniel Parra Cuenca
Actualizado: 24 de abr, 2026
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James Rodríguez, volante del Minnesota United de la MLS.
James Rodríguez, volante del Minnesota United de la MLS.
Getty Imágenes.

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