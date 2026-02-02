“El calvario de James Rodríguez a cuatro meses del Mundial 2026; su actualidad no es nada buena”

James Rodríguez sigue entrenándose de manera individual en nuestro país mientras define su futuro a nivel de clubes, luego de no renovar contrato con el León de México, y con febrero ya iniciado el tiempo apremia a 129 días de comenzar el Mundial 2026, al que necesita llegar con rodaje y minutos encima para ser nuevamente el líder de la Selección Colombia.

Si situación actual no solo causa sorpresa y preocupación en nuestro territorio, sino que también en Argentina decidieron opinar sobre el presente del capitán y referente de la 'tricolor', a pocos meses de comenzar la máxima cita orbital del fútbol.



Preocupación internacional por presente de James Rodríguez

En el diario 'Olé' dedicaron una nota para hablar de lo que está viviendo el mediocampista colombiano, titulándolo como "el calvario de James Rodríguez: sin club, se entrena por su cuenta a cuatro meses del Mundial 2026. Es el 10 y máximo ídolo de la Selección de Colombia, pero a menos de un semestre del inicio de la Copa del Mundo, se encuentra sin equipo".

Sobre la misma línea mencionaron y cuestionaron que "el ex Real Madrid, que brilló como nunca en Brasil 2014, quiere como nada en el mundo jugar un último Mundial con su querido país. Pero la pregunta es: ¿será convocado?", aunque en Sudamérica saben la importante del cucuteño dentro de la 'tricolor', donde siempre muestra su mejor versión y por eso opinan que "uno creería que sí por su trayectoria e importancia en el plantel de Néstor Lorenzo, pero lo cierto, es que su actualidad no es para nada buena".

James Rodríguez con la Selección Colombia - Foto: Getty Images

James Rodríguez es el capitán, y junto a Luis Díaz, son las figuras de la Selección Colombia, algo que ha demostrado en Eliminatorias Sudamericanas y en la más reciente Copa América 2024, por lo que encontrar rodaje en algún equipo, no importa el destino, será clave para que pueda llegar en óptimas condiciones al Mundial 2026, el que será el último suyo con la camiseta del combinado patrio.



¿Qué opciones tiene James Rodríguez para un nuevo equipo?

En el mismo medio argentino hablan de las chances que hay en el panorama para el futbolista colombiano señalando de entrada que "todavía está a tiempo de hallar un nuevo equipo. Pero la incertidumbre a estas alturas, no hace más que crecer". Ya sobre las alternativas reales aseveraron que "la ventaja que tiene el mediocampista, es que aún faltan algunos días para el cierre de mercado de pases en Europa, Liga MX, MLS y algunas ligas de Sudamérica. Mientras tanto, a la espera, mostró en sus redes sociales que su entrenamiento personal sigue absolutamente firme".

