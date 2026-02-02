Noticia bomba con Nelson Deossa como protagonista y que asustó a todos en Betis

Nelson Deossa poco a poco se ha ido consolidando en el Betis. El volante inició con dudas su periplo por España, debido a una lesión que lo marginó de las canchas, pero con el pasar del tiempo se ha ido ganando cada vez más la confianza de su técnico Manuel Pellegrini. Es así como, su buen rendimiento lo ha hecho ser objeto de interés de diferentes equipos en este mercado de fichajes, y según la prensa, un gigante de Turquía habría hecho una oferta por sus servicios.

De acuerdo con el periodista Fran Campos Vásquez, el Besiktas habría puesto sobre la mesa una gran cantidad de dinero para tratar de convencer al Betis de desprenderse del colombiano. "Los verdiblancos HAN RECHAZADO una OFERTA de 15 MILLONES+Bonus por NELSON DEOSSA procedente del BESIKTAS turco. En Heliopolis confían, al igual que en el caso de Natan, que el jugador puede seguir creciendo y aumentando su valor", fue lo que escribió el comunicador en una publicación en su cuenta de X.

El jugador de 25 años, de esta manera, seguiría en los 'béticos', a falta de que se cierre el mercado de fichajes de invierno en el país ibérico este lunes a las 3:00 p.m. (hora de Colombia). Llegó en el mes de agosto procedente de Monterrey por cerca de 12 millones de euros, por lo que su club espera recuperar la inversión hecha en el futbolista y llevarse algunos millones de más para acometer otros fichajes.

Nelson Deossa, mediocampista colombiano del Real Betis, en un partido de La Liga de España Getty Images

En esta temporada, Deossa ha participado en 21 juegos, repartidos en 1.168 minutos, en los que ha aportado una asistencia y por ahora no ha hecho ningún gol. No obstante, cada vez más ha ido ganando protagonismo con la camiseta de los 'verdiblancos' y se ha vuelto un habitual titular en el esquema de su DT. Por ahora, todo indica que el nacido en Marmato (Caldas) seguirá defendiendo los colores del Betis en lo que queda de temporada, con el objetivo de lograr un cupo entre los convocados por el técnico Nestor Lorenzo para el Mundial 2026, a realizarse en Estados Unidos, México y Canadá. En su posición compite con Kevin Castaño, Jefferson Lerma, Juan Camilo Portilla y Gustavo Puerta, por lo que tendrá que seguir demostrando un gran desempeño con el conjunto español para poder vestir la camiseta de la Selección Colombia en la máxima cita orbital.