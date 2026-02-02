Jhon Durán no va más en Fenerbahce; revelan que ya viajó a firmar con su nuevo e inesperado equipo

La historia de Jhon Durán en el Fenerbahce terminó este lunes luego de confirmarse que ya viajó hacia Rusia para firmar con el Zenit de San Petersburgo, en un traspaso inesperado a pesar de que venía siendo un jugador importante en el equipo turco, y yendo a una liga de menos competitividad a la que estaba o de las se hablaba podía llegar en este cierre de mercado de fichajes.

El diario 'Sporx' fue el encargado de dar los detalles de esta negociación, mencionando que "se ha completado con éxito el traspaso del delantero cedido por el Fenerbahce. El delantero colombiano ha viajado a San Petersburgo para firmar su contrato con el club ruso".



Jhon Durán será nuevo jugador del Zenit

A pesar de ser vinculado con equipos de la Premier League como Nottingham Forest, Tottenham y Leeds United, la Juventus de Italia, el Lille de Francia, entre otros, el club que convenció al jugador, a su entorno, y a los dos clubes implicados actualmentes (Al Nassr y Fenerbahce), ya que el colombiano se encontraba en préstamo en Turquía y sus derechos deportivos pertenecen al cuadro árabe.

"Se espera que Jhon Durán se someta al reconocimiento médico el martes, y se ha sabido que el Zenit ha llegado a un acuerdo con el jugador y con el Al-Nassr en todos los términos", detallaron de entrada en la prensa turca, que agregó información sobre el precio que tendría el elenco de San Petersburgo para ficharlo totalmente, con "un contrato que incluye una opción de compra de 35 millones de euros".

Sobre el sueldo del delantero colombiano mencionaron que "el Zenit pagará 4 millones de euros por Durán, mientras que el Al-Nassr cubrirá los 6 millones restantes del salario del jugador", para completar los 10 millones brutos que tiene de contrato, una alta suma para un jugador a su corta edad.



La noticia del fichaje de Jhon Durán al equipo ruso fue confirmada también por el reconocido programa español 'El Chiringuito', señalando que ya viajó para firmar contrato y someterse a los exámenes médicos y la posterior presentación.

En caso de completarse el traspaso de Jhon Durán al Zenit en las próximas horas, será su quinto equipo a nivel internacional, tras sus pasos por el Chicago Fire (Estados Unidos), Aston Villa (Inglaterra), Al Nassr (Arabia Saudita) y Fenerbahce (Turquía). En el fútbol colombiano solamente militó en el Envigado, donde debutó como profesional y rápidamente por su calidad se fue al exterior para jugar en la MLS, antes de dar el salto a Europa a la Premier League con los 'villanos'.