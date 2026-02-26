Síguenos en:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Colombianos en el exterior
Así vieron a Jhon Arias en Palmeiras; no lo rajaron y destacaron tensión frente a Fluminense

Así vieron a Jhon Arias en Palmeiras; no lo rajaron y destacaron tensión frente a Fluminense

El colombiano Jhon Arias tuvo un especial encuentro en Brasil en la noche de miércoles, jugando contra el equipo en el que es considerado un ídolo, pero en el que ahora ha generado división.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 26 de feb, 2026
Jhon Arias Fluminense vs Palmeiras
Jhon Arias en partido de Fluminense vs Palmeiras - Foto:
Getty Images

