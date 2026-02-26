Así vieron a Jhon Arias en Palmeiras; no lo rajaron y destacaron tensión frente a Fluminense

El Palmeiras sigue líder del Brasileirão tras una trabajada victoria este miércoles por 2-1 ante el Fluminense, en partido de la cuarta jornada del torneo marcado por el debut en liga del internacional colombiano Jhon Arias contra su exequipo, en el que es ídolo.

En un buen partido con ocasiones en ambas porterías, el Verdao se valió de un gran inicio para sumar los tres puntos, con un gol de penalti de Vitor Roque y un bonito tanto de Allan, ambos antes del primer cuarto de hora.



Así le fue a Jhon Arias contra su ex equipo, Fluminense

En el medio 'Globo Esporte' detallaron que el futbolista colombiano "entró por el Flaco en el minuto 12 del segundo tiempo, jugando por la banda izquierda. Escuchó los abucheos de la afición del Fluminense, donde se había convertido en un ídolo, e inmediatamente los cánticos de apoyo del Palmeiras", enfocándose inicialmente en el clima hostil que le tocó afrontar.

Ya en lo futbolístico, en Brasil señalaron que Jhon Arias "en el campo, presionó a la defensa, intentó dos remates y asistió a Vitor Roque para un disparo que se estrelló en el larguero", dándole así una calificación de 7.5/10, por lo que tuvo una buena actuación en el tiempo que tuvo en el terreno de juego, en lo que fue victoria 2-1 del verdao sobre el fluzao.

Jhon Arias en Palmeiras vs. Capivariano. Palmeiras.

El argentino Lucho Acosta, en la primera mitad, redujo para un Flu que rozó el empate pero que acabó encajando su primera derrota. Jhon Arias saltó al césped en el minuto 59 y dispuso de varias ocasiones para ampliar el marcador del Palmeiras ante sus excompañeros.



"Es una victoria que muestra la fuerza del grupo, fue un partido difícil, luchamos hasta el final. Aunque se puede decir que empezamos 2-0, a veces el equipo baja el nivel sin querer, sucede. Tenemos que seguir luchando para mejorar y buscar el liderato siempre", declaró Vitor Roque tras el partido.

Publicidad

Con la victoria, el Palmeiras llega a los 10 puntos y deja al Fluminense quinto, con siete.

- Gana con suplentes-

Publicidad

Empatado a puntos con el Palmeiras en el liderato se encuentra el Sao Paulo, que ganó 0-1 en su visita al Coritiba, gracias a un tanto de penalti en la segunda mitad de Cauly, recién contratado del Bahia.

El técnico Hernán Crespo alineó un once suplente pensando en la semifinal del Campeonato Paulista del próximo domingo precisamente contra el Palmeiras.

"Tenemos que tener los pies en el suelo, sin mucha euforia. Tenemos que estar tranquilos, centrados en el trabajo, en la unión, en el camino de la temporada, que es muy largo. Estamos haciendo algo bueno, pero es apenas el inicio", declaró Crespo.