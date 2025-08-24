Publicidad

A Kylian Mbappé le tocó taparle la boca a Vinícius; video viral en partido de Real Madrid

El brasileño Vinícius siempre tiene discusiones en la cancha y este domingo en el triunfo sobre Real Oviedo tuvo cruces con rivales y la hinchada local. A Mbappé le tocó frenarlo.