Edwin Cardona dio la cara tras la eliminación de Nacional en Copa Libertadores

Atlético Nacional atraviesa días difíciles tras la eliminación en los octavos de final de la Copa Libertadores frente a Sao Paulo. El conjunto 'verdolaga', que había llegado con ilusión al duelo en el estadio Morumbí, vio cómo su sueño internacional se esfumaba desde el punto blanco del penalti, tras caer 4-3 en la tanda luego de igualar 1-1 en el marcador global.

Más allá del resultado, uno de los jugadores más señalados por la eliminación fue Edwin Cardona. El volante antioqueño, de 32 años, quedó en el centro de las críticas por dos hechos puntuales que marcaron la serie frente al cuadro brasileño. En el juego de ida disputado en Medellín, desperdició dos cobros desde los doce pasos que pudieron haber inclinado la balanza a favor del equipo colombiano. Esa noche, el mediocampista perdió la oportunidad de encaminar a Nacional hacia una ventaja que habría sido determinante para el desenlace de la llave.

En el partido de vuelta, en el Morumbí, el panorama no mejoró. Tras el gol de Alfredo Morelos, que empató la serie y forzó la definición por penales, Cardona volvió a ser protagonista, pero de manera negativa. Una reacción desmedida lo llevó a ver la tarjeta roja, tras celebrarle el tanto a un rival, dejando a Nacional con diez hombres en los minutos más intensos del compromiso. Esa acción fue duramente criticada por los hinchas y la prensa, quienes señalaron la falta de liderazgo y autocontrol en un momento crucial.

Carta de Edwin Cardona

Edwin Cardona, expulsado en eliminación de Copa Libertadores Foto: Atl. Nacional.

Consciente de la presión que lo rodea, y previo al clásico de la octava fecha de la Liga BetPlay II-2025 frente al América de Cali, Edwin Cardona decidió dar la cara y pedir disculpas. A través de sus redes sociales publicó una carta en la que asumió su responsabilidad y reafirmó su compromiso con Atlético Nacional.

"A la hinchada, a mis compañeros, al cuerpo técnico, a la institución y a toda la familia verdolaga: Quiero dirigirme a ustedes en este momento difícil, porque siento la responsabilidad y el compromiso de hablar con el corazón.

Sé que mis decisiones y actitudes recientes no han estado a la altura de lo que representa Atlético Nacional, una institución que amo profundamente y a la que debo tanto. Asumo mis errores con humildad, sabiendo que el respeto por la camiseta, mis compañeros y nuestra hinchada debe ser siempre lo primero.

Si en ese camino lastimé a alguien o causé decepción, pido perdón, con la esperanza de poder enmendar y volver a ganarme la confianza desde el trabajo y el compromiso diario.

Mi historia con Nacional está llena de momentos inolvidables y de aprendizajes. Estoy convencido de que todavía tengo mucho para dar, mucho para aportar en la cancha y fuera de ella, y por eso quiero que tengan la certeza de que mi compromiso es total. Mi deseo es hacer más grande esta institución, honrar su grandeza y seguir escribiendo páginas que nos llenen de orgullo a todos”.

La carta refleja un intento del jugador por recomponer su relación con la hinchada en un momento de máxima tensión. El reto ahora será responder en el campo, empezando por el duelo ante América de Cali, donde Cardona y Nacional buscarán darle un giro positivo a un semestre que se tornó cuesta arriba demasiado pronto.