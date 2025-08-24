"Millonarios tuvo la suerte del ganador y eso hay que respetarlo, hay que pasar la página"

Por la octava fecha de la Liga BetPlay II-2025, Millonarios consiguió su primera victoria en el campeonato tras derrotar 3-0 al Junior de Barranquilla en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Los dirigidos por Alfredo Arias sufrieron su primer revés en el torneo frente a un equipo azul que mostró un nuevo aire bajo el mando interino de Carlos Giraldo, antes de la llegada oficial de Hernán Torres, quien vivirá su segundo ciclo con los capitalinos.

Los goles del encuentro fueron obra de Sebastián Del Castillo, Nicolás Arévalo y Danovis Banguero, quienes firmaron una noche redonda para los 'embajadores' y amargaron la visita de los barranquilleros a la capital. Millonarios, necesitado de un triunfo que lo sacara de la parte baja de la tabla, encontró en este partido el envión anímico que tanto requería para recomponer su camino en la liga.

"Millonarios tuvo la suerte del ganador"

Millonarios vs. Junior. COLPRENSA.

Tras el encuentro, el defensor Jermein Peña dio la cara por el equipo barranquillero y reconoció las falencias que tuvo Junior en El Campín. “Nos ganaron y hay que respetarlo. Hay que revisar el partido, ahora hay que pasar la página y seguir adelante, pensando en lo que viene más adelante, que es la Copa Colombia”, declaró el zaguero.

El defensor central también hizo autocrítica respecto a la falta de contundencia ofensiva: “Fallamos en la definición, tenemos que ser más efectivos. Es normal, en este fútbol, nos tocó perder y hay que seguir adelante”.

Finalmente, Peña destacó la intensidad con la que Millonarios afrontó el compromiso, reconociendo que el rival supo aprovechar sus oportunidades. “Millonarios nos sorprendió, ganaron los rebotes, son cosas que pasan. Ellos tenían la suerte de ganadores hoy y hay que respetarlo”, concluyó.

¿Cuándo vuelve a jugar Millonarios?

El cuadro 'embajador', ahora bajo la expectativa de la llegada de Hernán Torres, tendrá un nuevo reto este martes 26 de agosto cuando se enfrente al Real Cartagena por la vuelta de la segunda ronda de la Copa Colombia. El compromiso se disputará en el estadio Jaime Morón León de la ciudad heroica, un escenario que promete ser exigente para los capitalinos en su objetivo de avanzar en el torneo.