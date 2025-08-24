Publicidad

Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / "Millonarios tuvo la suerte del ganador y eso hay que respetarlo, hay que pasar la página"

"Millonarios tuvo la suerte del ganador y eso hay que respetarlo, hay que pasar la página"

Tras la salida de David González, el conjunto 'embajador' consiguió su primera victoria en la Liga BetPlay II-2025, un bálsamo en medio de la mala campaña en el segundo semestre.

Acción de juego entre Millonarios y Junior, en partido de la fecha 8 de la Liga BetPlay II-2025.
Acción de juego entre Millonarios y Junior, en partido de la fecha 8 de la Liga BetPlay II-2025.
Colprensa
Por: Javier García
|
Actualizado: agosto 24, 2025 05:19 p. m.