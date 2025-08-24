David Ospina la embarró, fue gol de América, pero el VAR lo salvó; jugada polémica

En el clásico entre América y Nacional hubo un gol tempranero de los ‘escarlatas’ antes del minuto 10 del compromiso, que definió Jhon Murillo luego de un error de David Ospina.

Tras un pelotazo de los vallecaucanos el defensor Juan José Arias estaba midiendo la pelota para rechazarla, pero tenía la presión del atacante rival.

Y cuando el zaguero impactó el balón con su cabeza apareció de manera inesperada el arquero David Ospina, quien salió mal, terminó impactando a su compañero y la posesión le quedó servida a Jhon Murillo, quien definió con el arco de frente. ¡Era gol del América!

Pero tras algunos minutos de revisión desde el VAR llamaron al árbitro Bismark Santiago para que le diera un vistazo a la acción. Le mostraron un leve empujón del venezolano contra Juan José Arias. La decisión fue anular la anotación.



Así fue el gol anulado a Jhon Murillo del América, tras error de David Ospina:

⚽🧐¡Jhon Murillo anotaba para el América, pero hubo llamado del VAR y quedó anulado por una falta previa! #LALIGAxWIN pic.twitter.com/WEeUtnDAuO — Win Sports (@WinSportsTV) August 24, 2025