Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
DAYRO MORENO
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Desconsolado Matheus Uribe tras la dura lesión que lo sacó de América vs. Nacional

Desconsolado Matheus Uribe tras la dura lesión que lo sacó de América vs. Nacional

El jugador recibió una dura entrada durante el encuentro por la octava fecha de la Liga BetPlay II-2025, entre ‘escarlatas’ y ‘verdolagas’, en el Pascual Guerrero.

Mathues Uribe jugador de Atlético Nacional
Mathues Uribe jugador de Atlético Nacional
Captura televisión cerrada
Por: Javier García
|
Actualizado: agosto 24, 2025 07:05 p. m.