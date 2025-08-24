Desconsolado Matheus Uribe tras la dura lesión que lo sacó de América vs. Nacional

Atlético Nacional visitó a América de Cali en el Pascual Guerrero, en un encuentro válido por la octava fecha de la Liga BetPlay II-2025. A los 18 minutos, Alfredo Morelos adelantó al ‘Rey de Copas’ con un remate de pierna derecha.

A pesar de estar en ventaja, Nacional sufrió una dura pérdida en el partido tras la lesión de Matheus Uribe, quien a la altura del minuto 24 fue a disputar un balón con un adversario y llevó la peor parte. El exjugador del Porto se dobló el tobillo derecho y tuvo que ser sustituido de inmediato.

En las imágenes de la transmisión se vio a un desconsolado Matheus Uribe abandonar el campo en camilla, con visibles gestos de dolor.



Así fue la lesión de Mathueus Uribe en América Nacional

Las lágrimas de Matheus Uribe tras la lesión pic.twitter.com/hUYeaUnASa — J a v i G a r c í a 🇨🇴 (@xavigarciag88) August 24, 2025