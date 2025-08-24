Desconsolado Matheus Uribe tras la dura lesión que lo sacó de América vs. Nacional

Publicidad
Atlético Nacional visitó a América de Cali en el Pascual Guerrero, en un encuentro válido por la octava fecha de la Liga BetPlay II-2025. A los 18 minutos, Alfredo Morelos adelantó al ‘Rey de Copas’ con un remate de pierna derecha.
A pesar de estar en ventaja, Nacional sufrió una dura pérdida en el partido tras la lesión de Matheus Uribe, quien a la altura del minuto 24 fue a disputar un balón con un adversario y llevó la peor parte. El exjugador del Porto se dobló el tobillo derecho y tuvo que ser sustituido de inmediato.
En las imágenes de la transmisión se vio a un desconsolado Matheus Uribe abandonar el campo en camilla, con visibles gestos de dolor.
Las lágrimas de Matheus Uribe tras la lesión pic.twitter.com/hUYeaUnASa— J a v i G a r c í a 🇨🇴 (@xavigarciag88) August 24, 2025
