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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Duván Vergara y su predicción con Racing; le dijo a su arquero a donde tirarse si había penalti

Duván Vergara y su predicción con Racing; le dijo a su arquero a donde tirarse si había penalti

Racing de Avellaneda ganó 2-1 en su visita a Belgrano con Duván Vergara como pieza clave pese a que no pudo jugar por una lesión. Revelaron inédita premonición del extremo colombiano.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 22 de mar, 2026
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Duván Vergara y Facundo Cambeses en Racing.
Duván Vergara y Facundo Cambeses en Racing.
Getty Images.

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