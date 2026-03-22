Duván Vergara y su predicción con Racing; le dijo a su arquero a donde tirarse si había penalti

En el último cotejo de la jornada sabatina del fútbol argentino, Racing consiguió un buen triunfo en Córdoba a expensas de Belgrano, al que se impuso por 2-1 con gritos de Adrián Fernández (30') y Marco Di Cesare (61'), mientras que el Chino Lucas Zelarayan (54’) descontó para los Piratas.

"Fue una victoria muy trabajada. Ellos tienen jugadores de mucha jerarquía, el equipo dio una muestra de carácter, estamos bien de cabeza y nos vamos con los tres puntos", dijo Facundo Cambeses, la figura del partido, que le atajó un penal a Nicolás Uvita Fernández (42').

Sin embargo, las declaraciones que más sorprendieron del guardameta fueron sobre su celebración como tributo al colombiano Duván Vergara, que no pudo estar por lesión, tras el penalti que le atajó a Nicolás Fernández a los 42 minutos.

"Duván Vergara ayer tuvo una lesión en el entrenamiento y no pudo jugar pero viajó con nosotros. Antes del partido me agarró en el vestuario y me dijo: hablé con Dios y si hay un penal tírate a la derecha porque me dijo que iba a ir ahí. Festejé como él, debe estar esperándome para decir que fue gracias a él", fue la inédita revelación del golero de La Academia.



Cambeses no daba crédito de lo que estaba escuchando, pero el habilidoso extremo lo convenció. "Le pregunté, 'me decís en serio? Me dijo tiráte ahí. Le dije listo, voy a muerte con vos, soy muy creyente, voy para ese lado, gracias a Dios lo pude atajar", agregó.

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"HABLÉ CON DIOS. SI HAY UN PENAL, TIRATE A LA DERECHA PORQUE ME DIJO QUE VA A SER AHÍ"



😱 Creer o reventar: ¡lo que le dijo Duvan Vergara a Facu Cambeses en la previa del partido ante Belgrano!



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La victoria le permite a Racing subir al tercer escalón en la Zona B con 18 puntos, uno menos que su vencido Belgrano (19), y a dos del líder Independiente Rivadavia (20).

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El próximo duelo de Racing de Avellaneda será el próximo sábado 28 de marzo, a las 7:15 p.m. (hora Colombia), frente a San Martín Formosa, por la ronda 64° de la Copa de Argentina, en el estadio El Cilindro.