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Gol Caracol  / Así quedó la tabla de posiciones de Liga de España, tras Real Madrid 3-2 Atlético de Madrid

Así quedó la tabla de posiciones de Liga de España, tras Real Madrid 3-2 Atlético de Madrid

Este domingo el clásico fue para el Real Madrid, en un partidazo con cinco goles en el estadio Santiago Bernabéu. Los 'merengues' no le pierden la mirada al Barcelona.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 22 de mar, 2026
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Vinícius celebra gol con Real Madrid - Foto:
AFP

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