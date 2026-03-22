Así quedó la tabla de posiciones de Liga de España, tras Real Madrid 3-2 Atlético de Madrid

La Liga de España tuvo acción este domingo aunque las miradas se las llevaron los triunfo 1-0 del Barcelona sobre el Rayo Vallecano y la victoria 3-2 del Real Madrid en el clásico contra el Atlético de Madrid.

Con esto, la lucha por el título de LaLiga sigue estando entre los catalanes y los 'merengues', aunque la ventaja la siguen teniendo los blaugranas, con cuatro puntos más que los blancos.



Tabla de posiciones Liga de España tras Real Madrid 3-2 Atlético de Madrid:

Pos Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts 1 Barcelona 29 24 1 4 78 28 +50 73 2 Real Madrid 29 22 3 4 63 26 +37 69 3 Villarreal 29 18 4 7 54 34 +20 58 4 Atlético de Madrid 29 17 6 6 49 28 +21 57 5 Real Betis 29 11 11 7 44 37 +7 44 6 Celta de Vigo 29 10 11 8 41 35 +6 41 7 Real Sociedad 29 10 8 11 44 45 -1 38 8 Getafe 29 11 5 13 25 31 -6 38 9 Athletic 29 11 5 13 32 41 -9 38 10 Osasuna 29 10 7 12 34 35 -1 37 11 RCD Espanyol 29 10 7 12 36 44 -8 37 12 Valencia C. F. 29 9 8 12 32 42 -10 35 13 Girona 29 8 10 11 31 44 -13 34 14 Rayo Vallecano 29 7 11 11 28 35 -7 32 15 Sevilla 29 8 7 14 37 49 -12 31 16 Alavés 29 8 7 14 30 41 -11 31 17 Elche C. F. 29 6 11 12 38 46 -8 29 18 R.C.D. Mallorca 29 7 7 15 34 47 -13 28 19 Levante 29 6 8 15 34 48 -14 26 20 Real Oviedo 29 4 8 16 20 48 -28 21

Vinicius jr, con dos goles que reflotaron a su equipo cuando peor lo tenía, guio al Real Madrid a una victoria sobre el Atlético (3-2) que le mantiene en la pelea por la Liga, perseguidor incansable de un Barcelona, que salvó la vigésima novena jornada con un gris triunfo sobre el Rayo, suficiente para llegar al parón por la fecha FIFA con cuatro puntos de ventaja.

A falta de nueve jornadas, el conjunto de Hansi Flick depende de sí mismo para revalidar su éxito en la LaLiga, pero aún debe visitar al Atlético, el 4 de abril, y recibir al Real Madrid, el 10 de mayo, en un partido que puede decidir el campeonato.



El Real Madrid sobrevive al derbi

En un derbi lleno de alternativas, que fue del Atlético al final de la primera parte, gracias a un gol de Ademola Lookman, y llevó a su terreno el Madrid, tras el descanso, el conjunto de Álvaro Arbeloa volvió a mostrar su innegable capacidad de supervivencia.

Un penalti ejecutado por Vinicius y un gol de Fede Valverde, en tres minutos al comienzo del segundo tiempo, parecieron decantar el partido de su lado, incluso después de que Nahuel Molina se convirtiese en el inesperado héroe rojiblanco con un gran gol desde fuera del área (m.66), porque de nuevo Vini le devolvió la ventaja seis minutos después.



Sin embargo, la expulsión de Valverde, por una entrada por detrás a Alex Baena, le abocó a sufrir durante veinte minutos, con un disparo al palo de Julián Álvarez incluido, que enmudeció un Bernabéu que estalló de júbilo con un triunfo que no solo evita una ventaja casi decisiva del Barcelona, sino que también le rearma moralmente para el tramo decisivo del torneo.